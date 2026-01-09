全家餐飲12月營收創同期新高

【記者柯安聰台北報導】全家國際餐飲（7708）12月合併營收2.41億元，年增14.00％；累計2025年合併營收27.23億元，年增14.46％。12月營收創歷年同期新高，年度營收則創新高。



全家餐飲表示，12月成長動能主要來自於既存店穩健經營，新展店部分，大戶屋12月進駐緊鄰機場捷運A2站及北捷中和新蘆線三重站交會之「三重CITYLINK」，透過新開店限定活動和宣傳，將個人日常食和日本定食餐飲文化導入、擴大圈粉，持續為營收帶入新成長動能。節慶商機部分，大戶屋因應日本跨年吃蕎麥麵求好運習俗，推出「雞排醬蓋飯+蕎麥麵」優惠雙人套餐；bb.q CHICKEN推出適合2-3人享用的「聖誕奇雞餐」，同時攜手格雷維蒂互動旗下《RO 仙境傳說Online:樂園》推出跨界聯名活動；IKIGAI燒肉則推出聖誕單人餐、雙人餐和趴踢3人餐，主打單人千元不到可享日本A5和牛套餐，3人餐也只要1899元就可享有海陸饗宴，各品牌行銷策略奏效，助攻營收成長。



展望後市，全家餐飲表示，進入尾牙聚餐、寒假和農曆年前，大戶屋、bb.q CHICKEN、IKIGAI燒肉3大品牌把握商機，聯合發出總價值高達1170元的「馬載而歸優惠券」，只要於限定期間至店鋪用餐，就能獲得3月至5月商品優惠券，全力衝刺業績高峰期，並可望延續熱度帶動營收，為2026年奠定穩健成長的基礎。（自立電子報2026/1/9）