全家首創智能膠囊茶機！8款現煮精品茶千店登場 限時買1送1

全家Let’s Tea打造「智能膠囊茶機」提升店舖空間效率、精準升級茶湯品質、優化出杯效率，首波主推8款現煮精品茶，讓職人級精品茶香隨時可得。（吳松翰攝）

全家即日起至12月9日推Let’s Tea現煮茶原茶、奶茶買1送1優惠，消費者可透過全家App地圖趣「Let’s Café ＆ Let’s Tea地圖」查詢販售店舖。（吳松翰攝）

全家便利商店持續搶攻茶金商機，再端重量級創新！據2025年Worldpanel消費者指數指出，無糖即飲茶市場銷額年增12％，看準台灣消費者喜愛高品質、低負擔茶飲，全家旗下茶飲品牌Let’s Tea攜手深耕在地35年製茶龍頭「桔揚集團」，歷時近2年、投入億元打造市場首見「智能膠囊茶機」，以兩大關鍵技術和三大優勢重現職人手藝，預估機台年底前將於全台1000間店舖亮相，明年擴大導入至3000店，即日起至12月9日還可享Let’s Tea現煮茶原茶、醇奶茶買1送1優惠。

全家「智能膠囊茶機」具備小機身、省勞務、多品項特色，店員一鍵製杯70秒即可完成。（吳松翰攝）

全家目前Let’s Tea原茶銷量占比已突破4成，今年初瞄準無糖茶飲趨勢推新品，更帶動茶飲業績成長逾2成，為推廣台灣在地好茶推出「智能膠囊茶機」，其具備「小機身、省勞務、多品項」優點，機身體積僅寬約14公分且70秒快速煮茶出杯，並可靈活變換茶款，「獨家充氮保鮮技術」、「雙段式AI萃茶技術」更是最大亮點，先是透過氮氣填充的獨家封存技術，確保膠囊中的茶葉維持新鮮風味，隨後透過AI科技精準模擬茶師手感穩定沖泡流程，再結合雙段式恆溫高壓萃取技術，第一泡喚醒封存的茶葉鮮香，第二泡烘托茶香氣並堆疊底蘊，完美還原職人手沖茶的精品級層次。

全家Let’s Tea首波主打茶款包括以百小時窨製工序淬鍊的「五窨茉莉茶后」、焙香濃厚且無咖啡因的「金焙蕎麥茶」。（吳松翰攝）

「智能膠囊茶機」的茶膠囊系統具備高度的產品延展性，未來將開發花茶、草本茶等創新商組，實現「一機多用」的高效營運模式。（吳松翰攝）

全家智能膠囊茶機首波主打茶款「五窨茉莉茶后」，不只榮獲ITI國際風味評鑑（International Taste Institute）3星殊榮，更是便利商店首見五窨工序茶，以新鮮茉莉花反覆薰香，經過五道繁複的窨製工序，歷時破百小時使花香與茶韻交融，呈現細膩甘潤口感；另看好無咖啡因茶飲聲量同樣旺，Let’s Tea同步推無咖啡因系列代表作「金焙蕎麥茶」，嚴選天然韃靼蕎麥，以獨特烘焙工序帶出溫潤穀物香氣，無論晝夜都能安心享用。

Let’s Tea亦同步推「白烏龍茶」，選用台茶17號並以半發酵工法呈現細緻花果香氣，金黃茶湯入口柔順、尾韻回甘悠長；「鮮露紅茶」則以熟果與橙果香氣交疊為特色，口感溫潤輕盈、不澀不膩，無加糖亦順口易飲。Let’s Tea現煮精品茶4款茶底更推奶茶選項，滿足不同飲用偏好，原茶每杯售價40元，醇奶茶售價55元；歡慶新品上市，店舖12月9日前推Let’s Tea現煮茶原茶或醇奶茶，同系列任選享買1送1，App隨買跨店取則推Let’s Tea現煮精品茶40元系列、55元系列買5送5優惠 。

