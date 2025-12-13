全家首創「2025移民工文化節」！吃異國美食、玩手作，再啟動3大友善計劃

迎接12月18日國際移民工日，全家（5903）便利商店攜手移工教育組織 One-Forty，宣布推出全台首創的「2025移民工文化節」，於今（13）日上午11時至晚間9時在台北三創生活園區盛大登場。活動以「島嶼共聚，家在這裡」為核心，串聯零售、公益、文化、藝術與餐飲等領域的12個東南亞文化相關團隊，以城市為舞台，展現移民工在台生活的多元面貌，打造年末最獨特的東南亞文化慶典。

「2025移民工文化節」現場共設有東南亞文化市集、島嶼共聚舞台、南洋手作坊、文化體驗站及全家移民工友善特展5大亮點，讓民眾透過味覺、音樂、手作與互動，感受台灣與移民工共同生活的島嶼風景。

12大團隊共襄盛舉 用城市串起島嶼的多元文化

「全家」自2024年起與One-Forty合作推動「全家一起友善移民工計畫」，持續深化便利商店作為在台移工與新住民「第三生活空間」的角色。今年首度舉辦「移民工文化節」，並攜手賽珍珠基金會、全盈+PAY等夥伴，邀集南洋台灣姐妹會、赴憶文化、DayDayJamu、島嶼上的飯桌、瑪亞餐酒 Maya Bistro、泰嘟嘟ไทย ต๊กุ ต๊กุ、Chimmuwa、士杏坊等12組跨界團隊，以文化與飲食為橋樑，打造跨國共融的生活節慶。

廣告 廣告

活動市集集結印尼、越南、泰國與菲律賓4國特色美食與手作創作，包含印尼草本飲品Jamu、菲律賓甜點Halo-Halo、泰國香蘭甜糕Pandan Cake、越南法國麵包等道地風味，讓民眾以味蕾走入東南亞的日常記憶。

舞台與手作體驗並進 音樂、影像與手藝共織生活樣貌

為呈現移民工的真實生活樣貌，「島嶼共聚舞台」從上午11時起至晚間9時連續演出，由移民工、新住民與新二代共同演出。包括新二代歌手桃子A1J、黃宇寒、齊舞飛揚舞蹈團、印尼空中大學舞團 Uters Dancer 等輪番上陣，並特別播映《我們回家吧．跟著印尼移工回家》紀錄片，從音樂、影像與舞蹈展現移民工的生命力與文化底蘊。

親子族群則可參與由賽珍珠基金會、南洋台灣姐妹會與赴憶文化共同規劃的「南洋手作坊」，推出印尼蠟染、越南斗笠彩繪、手作香包、馬來西亞沙包DIY等8項體驗課程，邀請移民工與新住民老師親授，讓文化交流以更生活化的方式發生。

五大互動體驗攤位 拉近文化距離、交朋友換好禮

「東南亞文化體驗站」規劃5大主題攤位，首次邀請民眾透過遊戲、服飾與攝影與移民工直接互動，包含印尼移工Mila主理的傳統服飾體驗攤、印尼播棋Congkak與菲律賓竹搖樂器「安格隆」遊戲體驗，以及One-Forty歷屆移工攝影展作品展出。現場民眾只要與移工朋友合照並標註指定Hashtag，即可兌換神秘好禮，讓跨文化交流從問候與互動開始。

活動當天，全家智慧零售車FamiMobi也將化身「多元文化快閃店」，明星商品南洋酸辣燙「馬尚煮」享任選4入69元優惠，多項東南亞進口商品亦推出買一送一活動，邀民眾以味蕾共慶文化節。

「2026全家一起友善移工」三大計畫啟動

據統計，目前在台移工總數達86萬人、新住民超過61萬人，加上近28萬名新二代學生，台灣已有超過150萬名移民工與二代，形成豐富的多元文化共居現象。為持續推動理解與共融，「全家」與One-Forty共同宣布啟動「2026全家一起友善移工3大計畫」，即日起至2026年2月3日前，民眾可於全台店舖進行零錢捐、FamiPort與APP捐款，支持移工在台語言學習與文化交流行動。

三大公益計畫包括：

1、「移工在家一起學中文」：擴大教材包發送量，透過「全家店到店」寄送至全台22縣市，並推出20支生活情境教學影片及跨縣市中文教室。

2、「移工筆友計畫」：擴大至3,000名學生、百所學校參與，促進青少年與移工的故事交流與理解。

3、「島嶼共融全民倡議」：結合影視合作、文化月網路活動與公益貼圖，推動全民對移工議題的關注與參與。

首屆「2025移民工文化節」由「全家」便利商店與 One-Forty 共同主辦，集結12組跨界團隊及來自印尼、越南、泰國、菲律賓等4國移民工共同策劃，於今日在三創生活園區一樓中央廣場登場。

活動以「島嶼共聚，家在這裡」為主題，透過市集、舞台、手作、體驗與展覽5大亮點，呈現多元文化共融的城市風貌，邀請全民以行動支持友善與理解，讓「家」成為每一位生活在台灣的人的共同語言。



獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

