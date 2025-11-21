全家「舊鞋救命」11/26開跑！捐贈舊鞋衣物 抽整年免費咖啡

全家將於11月26日至29日舉辦「2025最終回舊鞋救命」募集活動，民眾可寄送良好鞋子、輕薄衣物與A4大小包包至新北伯利恆倉庫。每捐一雙鞋全家加碼捐10元，寄件成功的民眾還可抽一年份美式咖啡或茶葉蛋。

舊鞋救命。（圖／翻攝舊鞋救命官網）

「舊鞋救命」計畫由楊右任與加拿大籍妻子雷可樂（Kara）於2014年創立，致力解決非洲肯亞與烏干達交界山區居民因赤腳行走而飽受沙蚤寄生蟲危害的問題。沙蚤會鑽入赤腳造成雙足潰爛，嚴重時甚至致命。該計畫至今已幫助超過300萬人遠離沙蚤感染。

對於想參與捐贈的民眾，楊右任表示，東非多為泥土地形，最需要的是乾淨、可正常穿著，無破損、脫皮、氧化等狀況，且包覆性佳的運動鞋、布鞋、休閒鞋、粗低跟鞋、短靴、軍靴等。但高跟鞋、拖鞋及損壞的鞋子則不在募集範圍內。

不可以捐的物資。（圖／翻攝舊鞋救命官網）

舊鞋救命協會提醒，捐贈的舊鞋只需清潔後用鞋帶對綁，或用塑膠繩、棉繩綑綁，兩兩成對不分離即可，但不要使用橡皮筋，以免斷裂導致鞋子失散。物資盡可能裸裝，不需使用塑膠袋或鞋盒包裝，協會會以大紙箱裝多雙鞋集中運送。

除了舊鞋，活動也歡迎捐贈舊包，包括畢業書包、後背包、側背包、帆布袋、束口背袋及其他可放入A4尺寸書本的各式包款或提袋；但環保袋、不織布、硬殼包、拉桿包不在受理範圍內。舊衣部分則以輕薄衣物、褲子、裙裝為主，大人款、小孩款皆可，但破損、大片泛黃、污漬之衣物請勿捐贈。

內衣褲、襪子、泳衣即使全新也不在募集範圍內，保暖的冬衣、帽子、圍巾也不需要。由於文化差異，刷破設計的牛仔褲、過短的裙子、褲子，如迷你裙、熱褲也不適合捐贈。

民眾若想透過全家門市參與捐贈，只需在「全家店到店」的機台輸入寄件資訊、列印繳費單，繳交60元物流費即可完成寄送。寄送地址為244新北市林口區南勢四街48號「伯利恆倉庫」收，電話為(03)-4261783。

全家除了贊助「舊鞋救命寄送募集」活動外，也在12月9日前同步啟動「全家愛心大平台」零錢捐計畫。透過與「舊鞋救命」的合作，全家將門市據點轉化為物資回收節點，不僅提升物資再利用效率，也讓社區更容易參與公益行動，成為企業落實ESG的務實做法，逐步將永續理念融入日常生活場景。

