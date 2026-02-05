全家「香菜花生奶茶」新品！網紅、議員都參戰實測 他喝完表情超母湯...不忘tag蔡英文

立頓香菜花生奶茶於全家便利商店獨家上市，特殊口味引發網紅與網友實測討論，評價呈現兩極。（翻攝自Threads/familymart_tw、tcoppazhaoguo）

話題飲品再掀討論！立頓全新推出的「香菜花生奶茶」昨（4日）起於全家便利商店獨家販售，結合香菜與花生的特殊風味，一上架就引發網友熱議。向來以「香菜派」自居的網紅律師巴毛律師（陳宇安）第一時間實測，卻直言不諱分享喝後感受，引發更多人好奇這款新品究竟滋味如何。

立頓香菜花生奶茶好喝嗎？

開賣第一天，巴毛律師當晚就在臉書發文透露，自己與同樣喜歡香菜的弟弟，連同另外3名香菜愛好者一同試喝新品，沒想到眾人喝完後表情一致「憂愁」。她形容，這款奶茶入口後，舌尖會殘留一股明顯的香菜尾韻，而這樣的味道，可能正是討厭香菜族群最難接受的關鍵。

巴毛律師也以自身體驗提醒，「我勸大家是不要隨便亂喝」，相關發言迅速在社群平台引起共鳴與轉發。

全家香菜花生奶茶評價為何掀起論戰？

新品上市後，Threads上也出現大量試喝心得：「喝一口氣不敢再碰」「那個稠稠的口感很像壞掉變質的奶茶。」「真的救命 目前零人說好喝」「我是很喜歡香菜但...」「沒味道，就只是個甜炸的奶茶」「其實蠻好喝的，只有一開始香菜味風暴，後面就沒了」「懂討厭香菜的人的心情了」「已嚐鮮 好喝！」

政治人物也參戰實測？

民進黨台中市議員江肇國同日晚間也在Threads分享親自試喝的感想，並標註前總統蔡英文，幽默寫下：「那個⋯小英總統⋯⋯這個真的是有社會共識的喝法嗎？」隨即又自己在留言區補充：「我覺得好像不太是⋯⋯」

