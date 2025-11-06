全家 X 幣託「點數換幣」五週年 狂撒500萬Fa點
【2025年11月07日】幣託交易所 BitoPro 攜手全家便利商店獨家推出「便利商店點數兌換加密貨幣」（簡稱「點數換幣」）今年邁入五週年，至今已累計突破15萬次兌換量、10萬人次使用，成為台灣民眾第一次接觸虛擬資產「無痛投資」入口。歡慶「點數換幣」五週年，今日（11月7日）正式啟動限時回饋活動，幣託攜手全家狂撒500萬Fa點，推出限時回饋活動！
點數換幣成年輕族群入圈管道
據幣託統計，使用點數換幣的年齡層以18至30歲為主，佔比近六成，顯示點數換幣是年輕人進入加密貨幣世界的主要管道，亦是未來消費與加密貨幣交易的主力族群。五年來最受歡迎幣種為比特幣（BTC）、泰達幣（USDT）、以太幣（ETH），過去一年則以艾達幣（ADA）、狗狗幣（DOGE）的成長最顯著；2024年總兌換量較前年呈現八倍成長，反映出市場行情激勵點數兌換行為。此外，點數換幣的新戶數佔幣託整體註冊量的一成左右，且使用點數換幣的會員，在全家會員結構中屬於高黏著度、高含金量的族群。
看好台灣獨特的點數經濟市場，全球第二大穩定幣 USDC 發行商 Circle 亦選擇將 USDC 上架到點數換幣平台；日本第一MMORPG鏈遊《元素騎士 online-Meta World》治理代幣 MV幣也在近期加入點數換幣行列。
消費點數化身「無痛投資」
自 2020 年推出「點數換幣」以來，幣託始終秉持「讓虛擬資產融入生活」的願景，成功打造出全台甚至全球最具代表性的加密應用服務。幣託創辦人暨執行長鄭光泰回憶，幣託與全家的合作可追溯至十年前，當時多數人對「比特幣」仍感陌生，甚至誤以為是詐騙。為實現普惠金融的目標，幣託團隊自建模組，攜手全家推出全球首創的「便利商店買比特幣」，下樓即可購買，引起國際媒體關注。隨後推出「點數換幣」，更掀起兌換熱潮，民眾可將全家消費累積的 Fa 點兌換主流加密貨幣，每月額度經常在短時間內被搶兌一空。
鄭光泰進一步分享：「點數原是典型的 Web2 概念，但透過點數換幣，立刻轉化為 Web3 新體驗。原本只能兌換一瓶飲料的點數，未來可能增值成兩瓶以上的價值。」曾有一名20幾歲的用戶，所有的加密資產皆是全家點數換來的，資產在後續增值後翻倍，累積到約新台幣五位數，展現「消費即投資」的可能性。
五週年限時回饋：500萬Fa點狂送
為慶祝「點數換幣」五週年，幣託攜手全家推出限時回饋活動，總計狂送 500 萬全家 Fa 點！活動於11月7日中午12:00正式開跑（活動網址https://bitogroup.info/aZI0V），首次使用點數換幣的首換族 100% 中獎；活動期間在全家消費滿 88 元並登錄發票，即可參加紅包雨抽獎；同時響應「友善食光」社群互動活動，有機會抽中 Fa 點、幣託周邊及 MV 幣特殊獎勵。元素騎士也加碼隱藏獎勵，首次將全家點數兌換 MV 幣的用戶，再加碼送 MV 幣。
此外，幣託於11月7日至9日參加「台北國際金融博覽會」，攤位設於「虛擬資產專區」，每日抽出一位 10 萬 Fa 點幸運兒，金博會展期三天更加開兌換額度，讓更多用戶參與點數換幣活動；現場還有反詐心理測驗、扭蛋轉好運等豐富互動活動。
展望未來，幣託將持續擴展點數生態系，並強化 Web2 與 Web3 世界的接軌。亞洲兩大通訊軟體巨擘 Kakao 與 LINE 共同打造的超級公鏈 Kaia，日前已在台北區塊鏈週搶先宣布，其原生代幣 Kaia 幣將在幣託交易所上架，幣託不僅是首家與 Kaia 合作的台灣交易所，亦代表 Kaia 正式將台灣納入 Kaia 生態系。Kaia 鏈目前已無縫連結 LINE 通訊軟體上的去中心化應用，成為亞洲億級用戶進入 Web3 的橋樑。
# # #
【幣託集團】
幣託集團（BitoGroup）成立於2014年，致力於用最簡單的方式讓區塊鏈進入每個人的日常生活，並協助企業與消費者進入Web3時代。幣託集團致力於運用區塊鏈和高頻交易技術，積極打造創新的金融基礎設施。集團旗下擁有多元化業務，包括BitoPro加密貨幣交易所、NFT賦能平台BELS，以及O2 META。
BitoPro為全臺第一家安全、穩定且易於使用的加密貨幣交易所，BitoPro提供加密貨幣錢包和交易所的區塊鏈服務。此外，亦支援在超商購買或點數兌換加密貨幣。BitoPro支援多種主流幣種，如ETH（以太幣）、USDT（泰達幣）、DOGE（狗狗幣）、BTC（比特幣），並提供新臺幣出入金服務。
