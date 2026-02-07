全家1年只用1度電！男「極致省電」下場卻超慘 暗黑真相曝光

中國浙江一名陳姓男子偷接鄰居的電線偷電。示意圖／翻攝自Pixabay

中國浙江溫州樂清市一名陳姓男子家中一年只用1度電，引發警方懷疑，調查後發現男子竟偷接鄰居家的電，長達5年時間，一共累計盜用近8千度電，涉案金額超過人民幣4千元（約新台幣1.8萬元）。

根據《現代快報》報導，中國溫州樂清市一名女子到派出所求助，她表示長年不在家，但是每個月收到的電費都很高，懷疑電力遭人偷用。警方獲報後，立刻前往女子住所，發現女子居住在農村一處自建房屋，房子兩側跟鄰居相連，而且牆體共用，因此女子家中的線路剛好跟鄰居在同一面牆內。

中國一名陳姓男子每年都只用1度電。圖／翻攝自《現代快報》

隨後警方調閱女子鄰居家中近幾年的電費資料，發現鄰居陳姓男子每年家中的用電量只有1度。警方表示，「以目前電費計算，1度電只需繳納0.54人民幣（約新台幣2.4元），這明顯不符合日常的用電消耗」；而女子家中的老房子一個月卻在100至300人民幣（約新台幣455至1365元）之間，因此懷疑陳男的「極致省電」有疑點。

警方掌握證據後，前往陳男家中搜索，移開客廳牆角的櫃子時，在牆上發現一個鑿洞，洞內多股電線已被重新搭接。陳男被發現偷電後坦承，為了減少日常開銷，所以決定要偷電，趁著女子長年不在家，就私接電線盜用電力，一共盜用近8千度電，涉案金額達4千人民幣。目前陳男已經因竊盜罪遭到警方拘留，案件還在進一步偵辦中。



