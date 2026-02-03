全家1死7送醫！身亡女童房間「緊鄰熱水器」

事發民宅使用的是天然氣瓦斯連接舊型熱水器，後陽台通風差。（圖／東森新聞）





新北市土城，有一家人1死7送醫。剛開始是11歲女童，在昨（2日）下午，被家人發現「叫不醒」，倒臥床上失去生命跡象，搶救不治。案發後14小時，也就是今（3日）凌晨，同住家人洗完澡，再出現頭暈、不舒服，疑似一氧化碳中毒，共7人又緊急送醫。如今檢警相驗女童遺體，要釐清是否也是一氧化碳中毒奪命。

11歲女童在家睡覺，卻沒了呼吸心跳，救護車抵達持續CPR，將人扛上單架，緊急送醫，搶救後宣告不治，但事發後隔14小時，救護人員再度獲報到場，這回是同住家人一氧化碳中毒。

民宅發生一氧化碳中毒案件，根據了解，當時是有家人在家中洗澡，但是他洗完澡之後，同住的其他人卻出現，不舒服頭暈症狀，最後共造成3大4小，共7個人緊急送醫。

11歲大女兒身亡，家屬筆錄剛做完，返家幾小時再度發生意外，一氧化碳中毒，共造成媽媽和姪女頭暈不舒服，親戚、親戚女友、二女兒、三女兒，以及小兒子都預防性送醫，同住的爸爸則陪同就醫。

根據了解家裡格局是三房兩廳，而熱水器就安裝在廚房後面的後陽台邊，也就是與大女兒的房間緊鄰，現場看熱水器位置，兩邊都是牆面，前方則在晾曬衣服，疑似因此通風不良，消防到場時，一氧化碳濃度測得37ppm。

水電行老闆娘鄭小姐：「舊型熱水器後面有鋁窗，還是衣服曬很多，空氣流通不好，就會一氧化碳中毒，要裝就要裝強制排氣。」

事發民宅使用的是天然氣瓦斯連接舊型熱水器，後陽台通風差，一氧化碳無色無味，第一時間難以察覺，而3號下午檢方相驗身亡大女兒遺體，姑姑和爸爸離開醫院後悲痛到場，要釐清女童死因，是否和一氧化碳中毒有關係。

