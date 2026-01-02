全家100%柯粉覺醒「脫北」 沈榮欽剖析柯文哲和民眾黨是怎麼洗腦

民眾黨前主席柯文哲。 圖：民眾黨 / 提供

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲涉入多項弊案遭到起訴，重創政治前途以及民眾黨聲望。儘管仍有部分被稱作「小草」的民眾黨支持者力挺到底，堅信「柯文哲清清白白」，但已有不少人對「阿北」感到失望，成為「台灣脫北者」，加拿大約克大學副教授沈榮欽今（2）天透過臉書分享一名柯粉「脫北」的過程，並剖析「柯文哲和民眾黨是怎麼洗腦」。

沈榮欽發文寫道，黃虹毓上節目談自己從全家100%柯粉到政治覺醒的過程。她提及過去自己陷入民眾黨的洗腦過程中無法自拔，並不是因為喪失理性，而是遭柯文哲與民眾黨洗腦。那麼柯文哲和民眾黨是怎麼洗腦的呢？第一，民眾黨非常擅長網路宣傳，對各種議題都能快速製作短影音。製作的要訣在於將一大段敘事中刻意截取一小段，去脈絡化大做文章。

沈榮欽提到，黃虹毓發現，不只是民眾黨支持者，當代很多人都不願意看長篇大論，甚至連長一點的影片都不喜歡看，短影音成為很多人的資訊來源。而民眾黨非常擅長「斷章取義」，加上一些烏鴉飛過和打臉等特效，製造出一些政府、檢察官、法官明顯不合理的事情，激起民眾的憤怒與不滿，進而支持柯文哲與民眾黨。

沈榮欽分析，有趣的是，柯文哲最早興起時，因為太多前後不一的自我打臉，所以柯文哲便宣稱自己遭到媒體惡意「斷章取義」，柯粉因此發展出逐字稿，企圖證明柯文哲遭到斷章取義。但是逐字稿最後反而成為成為證明柯文哲前後不一的說謊證據，因此逐漸沒落。「斷章取義」也成為早期柯粉在網路的特徵，充斥於ptt八卦版，甚至比「笑死」更早。

沈榮欽指出，柯粉非常擅長對媒體貼標籤，只要來自特定媒體，所有不利於柯文哲的事情都是「斷章取義」，甚至後來反而利用這個特色，凡是對柯文哲不利的新聞，就搶先引用三民自的新聞，打了預防針，在柯粉心中先種下不信任的種子，以後看到類似的消息便自動否定。

沈榮欽續指，第二，黃虹毓的資訊來源過於單一。因為她的政治資訊來源主要是TikTok，其次是少量YT，不僅是民眾黨擅長的領域，而且她只收看柯文哲和民眾黨主席黃國昌的資訊，反覆接受單一資訊來源的短影音，讓她及全家都遭到洗腦。這點和心理學的說法一致，也和很多對邪教的研究一致，差別在於邪教還需要現實身邊的人也都是邪教幹部或信徒。

沈榮欽提及，黃虹毓雖然全家都是大柯粉，自己也加入民眾黨，但是因為忙於工作，日常生活中並非遭到柯粉包圍，這也成為她覺醒的契機。那麼她是如何覺醒的呢？總統大選過後，她見到網路上充斥作票的影片，讓她覺得全台灣都不滿民進黨政府作票，這是鐵一般的事實。

沈榮欽接著表示，但是黃虹毓百思不得其解的是，既然作票這樣明目張膽，證據到處都是，為什麼柯文哲與民眾黨憤怒之餘，就是百般推託，不願提出驗票呢？懷著這個疑問，她走出了破除洗腦的第一步：查證。開始查證之後，她發現了不同的訊息，知道柯粉與側翼之間傳的作票影片有多虛假。在充滿懷疑之下，她加入了Threads。

沈榮欽強調，這一舉動讓黃虹毓徹底打破柯文哲、黃國昌與民眾黨的資訊壟斷，開始接觸到不同的資訊來源，她小心翼翼對自己接收的資訊加以查證的結果，竟然發現顛覆自己認知的事情：那些過去她所深信不疑的「事實」，竟然多是斷章取義、刻意誤導的結果。

沈榮欽提到，黃虹毓非常厲害的一點在於，她自己本身是做影音的，做影片對她來說輕而易舉，她便仿柯黃的做法製作正確訊息的短影音，發起「脫北者」行動，獲得廣大迴響，並引來柯粉與蔥粉對她無盡的謾罵與人身攻擊，污蔑他的動機（為利或為名），發展出她為人操縱陰謀論。

沈榮欽強調，黃虹毓最精彩的故事是，當黃國昌支持者丟給他一長串黃國昌揭弊案件時，了解黃國昌的人大概會一笑視之，但是她居然願意花時間一一查證，並在電話中和那位蔥粉一一解釋，逐個戳破黃國昌擅長的半真半假謊言，最後竟讓世上又多了一位脫北者，這次脱的是另一位瘦身有成的自戀阿北。那些曾經一起陷落的夥伴「才是最了解你的人。」

