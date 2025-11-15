全家1490元羽絨外套「爆殺298元」！超扯價格民眾搶翻：太便宜了吧
（記者洪承恩／綜合報導）下週一（17日）入秋以來最強冷空氣要來了，不少人提前找保暖衣物，沒想到全家超商某款羽絨外套竟在部分門市「跳水」到298元，從原價1490～3200元直接砍到只剩兩百多，引爆大批網友熱議，直呼根本像撿到寶。甚至有人發現，這款還是當年與日本知名設計師倉石一樹的聯名商品，讓討論度更衝一波。
有網友在Threads分享，路過基隆七堵永富店時看到羽絨外套出清，順手帶了一件，結帳竟然只要298元。他上傳標籤照，顯示外套成分為「90％鴨絨、10％鴨毛」，主打輕量保暖。貼文一出立刻吸引大批留言，大家驚呼「太便宜了吧」、「隨便穿也不心疼」、「看起來不錯欸」。
圖／民眾發現全家的羽絨外套特價，原價超過1400元，如今只要298元。（翻攝Threads）
不少人認出這款其實是2017年全家與倉石一樹合作推出的聯名系列，當時還找蕭敬騰代言。因為原本價格不低、銷量又好，現在竟以298元出現，讓許多網友超羨慕，也有人分享同系列羽絨背心居然只要218元。
不過，各地門市狀況似乎不太一致，有人找到便宜好貨，但更多人跑了三、四家全家都撲空，推測應是「單店特別出清」或庫存量有限。另外也有買家回報，部分款式有輕微異味，需要多洗幾次才會淡，一些網友認為可能與羽絨等級或存放狀況有關。
示意圖／隨著冷空氣南下，全台最低溫可能下探13度，保暖大戰因此開打。（擷取自免費圖庫Pixabay）
隨著這波冷空氣即將南下，氣溫最低可能探到13度，保暖大戰也提前開打。除了超商庫存特價外，UNIQLO的PUFFTECH輕暖科技外套目前也限時降300元，優惠到11月20日止，成為不少民眾的替代選擇。
