全家2門市測試販售「用撈的」溏心蛋！7-11推免剝殼水煮蛋

全家便利商店近日宣布推出一款新產品「用撈的」日式溏心蛋，這款蛋品主打「免剝殼、免拆袋、冷藏爆汁口感」的三大特色，讓顧客能輕鬆享受如同日式拉麵店等級的美味。該商品的單顆售價為25元，「鑫德店」與「台北101店」限定2間店舖測試販售，3月3日前提供限時特價20元的優惠，讓顧客能夠以更優惠的價格品嚐到這款新產品。

全家此次推出的日式溏心蛋採用了先進的0-7度智能冷藏技術，以確保蛋黃的濕潤與口感，適合各類顧客，無論是上班族或運動後的消費者，都能輕鬆搭配沙拉或主食，即可提升餐點的風味。初期，這款日式溏心蛋僅在「鑫德店」與「台北101店」兩家店鋪進行測試販售，後續計畫擴展至200家門市。

日式溏心蛋僅在「鑫德店」與「台北101店」兩家店鋪進行測試販售。（圖／全家超商提供）

另外，7-ELEVEN統一超商也不遑多讓，緊跟健康補充蛋白質趨勢，推出多款即食蛋品，比方最新「石安牧場椒麻溫泉蛋」(49元)，CAS認證蛋源，單顆包裝免剝殼，Q彈滑嫩帶微辣椒麻風味，超推薦必試！

7-ELEVEN「動福滷蛋」。（圖／7-ELEVEN提供）

經典「茶葉蛋」熱銷不敗，還有免剝殼「動福滷蛋」，七種中藥材低溫慢滷，濃郁滷香已在600間門市販售！另有「黃金水煮蛋」(18元)，無調味附鹽包，老人小孩都能安心吃，限定北部4間門市，方便又美味，快來選購！

7-ELEVEN「黃金水煮蛋」(18元)，無調味附鹽包。（圖／7-ELEVEN提供）

