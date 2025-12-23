全家41款春節福袋！開袋回本4好康 抽純電休旅、10萬現金

生活中心／賴俊佑報導

全家推出41款年節福袋。(圖／全家提供）

2026 就等這一袋！全家推出41款年節福袋，首波3款「2026潮流福袋」可抽iPhone 17 Pro、黃金和價值199萬元BMW iX1純電運動休旅，總獎項價值突破2,000萬元，第二波38款肖像與品牌福袋集結三麗鷗、迪士尼等人氣IP，週週再抽10萬現金；另外，萊爾富開賣「楽玩多福箱」，網羅多款人氣IP授權商品，還能抽輝達、台積電股票。

全家首波3款潮流福袋抽3台BMW純電休旅。(圖／全家提供）

全家2026潮流福袋 抽純電運動休旅、iPhone 17 Pro

全家12月25日起開賣「2026潮流福袋」，延續不織布環保袋身設計，共有紅點設計獎設計師團隊打造的「馬年新春款」、人氣網紅二伯自創品牌「hahababy聯名款」、經典台式風格「懷舊茄芷袋款」3款設計，售價249元。

「2026潮流福袋」有4重驚喜，第1重內含市值逾250元8款人氣零食飲料組合，更隨機加碼價值近百元FamiCollection商品卡，最高可獲得價值約500元熱門商品；第2重福袋靈魂「抽獎券」，即開即抽30台iPhone 17 Pro、價值逾5萬元黃金10克、5,000元全盈購物金等豐富獎項，登錄序號再抽頭獎BMW iX1純電運動休旅；第3重今年首度結合金融投資概念，隨袋贈送永豐金證券股票禮品卡，隨機最高可得2,599元存股開運金（含新戶加碼），適用於指定台股與ETF，新戶保底108元回饋；第4重袋袋隨機加贈療癒系熱門小物與實用好禮，有機會獲得泡泡瑪特公仔、藍芽喇叭、中華職棒應援商品等限定好物。

全家38款肖像與品牌聯名福袋，網羅20個人氣角色，品項橫跨造型毯、絨毛包、居家收納、14吋手提箱到26吋前開式行李箱。(圖／全家提供）

全家年節福袋網羅20大人氣角色

全家1月7日開賣38款肖像與品牌聯名福袋，用驚喜與療癒開啟2026福袋宇宙！網羅Care Bears、褲褲兔、三麗鷗、迪士尼、小白虎與黑虎蝦等20大人氣角色，推出 26 吋前開式行李箱、摺疊手推車與多款實用周邊，價格帶涵蓋399元至1,599元；更首度開賣全家日系文具3C筆電收納包福袋，亦有可口可樂、M&M’S、日本甘樂糖果與羅技3C等多款品牌福袋選擇，滿足收藏、潮流與實用需求。

12月25日至1月13日，全家同步推出會員 APP「福袋早鳥集章趣」，集滿指定章數可兌換50元購物金，再加碼「週週抽10萬現金」，連續6週抽出一名幸運得主！

「楽玩多福箱」一次網羅多款高人氣IP，周邊商品也兼具實用性與收藏價值。（圖／萊爾富提供）

萊爾富「楽玩多福箱」網羅多款IP商品 再抽輝達、台積電股票

萊爾富「馬年發財卡」持續熱銷，僅有機會抽中輝達、台積電等知名企業股票，還有 iPhone 17、Nintendo SWITCH2、台灣至越南雙人來回機票等超值大獎，每張卡還可於門市免費兌換3項好禮；「2026馬年福袋」同樣一開賣即話題不斷，無論是外袋設計或商品皆誠意滿滿，結合馬年意象與開運祝福，成為不少民眾新春必備的招財小物。

萊爾富搶搭年節開箱熱潮，即日起開賣「楽玩多福箱」，每箱售價799元，全台限量5,000箱，網羅多款高人氣IP授權商品，包括冰箱貼（共8款，隨機出貨）、存錢筒（共2款，隨機出貨）、擦手巾與魔法帽吊飾（各2款隨機），還有拍拍燈、毛巾、洗衣袋、手持製冷扇等實用好物，隨箱附贈2張馬年發財卡。

