全家49元開喝現煮精品高山茶 TWG Tea「赤馬迎禧茶」陪你過年
記者李鴻典／台北報導
急凍天氣帶動熱飲需求升溫！另伴隨無糖茶飲市場逐漸成熟，消費者對茶飲品質與產地講究度亦持續提升。全家便利商店看準冬季熱飲與無糖原茶消費動能，旗下茶飲品牌 Let’s Tea 持續拓展現煮精品茶版圖，智能膠囊茶機已拓展至全台千店規模，同步推出便利商店首見高山茶新品「蘭韻梨山烏龍」，選用來自海拔2,100公尺以上梨山茶區茶菁，將過往多見於茶行、茶館的頂級高山茶，成為寒冬中在便利商店日常可得的暖心選擇。
為呼應高山茶意象，Let’s Tea 同步推出3款現煮茶限定杯款，杯身以山巒線條與花草元素勾勒自然意境，粉、藍、黃3款色調設計，增添視覺層次與品飲儀式感。「蘭韻梨山烏龍」即日起於全台1,000間店舖限定販售，慶新品上市，1月20日前「蘭韻梨山烏龍」享49元嚐鮮價優惠。
同時，Let’s Tea現煮精品茶亦享全系列任選第二杯10元優惠（限膠囊茶機商組，40元原茶、55原醇奶茶系列），讓高品質台灣好茶成為生活中的日常選項。
隨著赤馬之年昂然啟程，TWG Tea推出盛品系列（Grand Mode Tea Collection）新春限量之作「赤馬迎禧茶」，以從容而堅定的姿態，呼應季節更迭中的躍動節奏。選用南非國寶茶為基底，綻放自然奔放的飽滿香氣，融入玫瑰花與木槿花瓣的馥郁芬芳，點綴熟紅莓與甜檸檬香蜂草的柔潤氣息。茶湯映現紅寶石般光澤，果香圓潤悠揚，彷彿漫步於果園之中。
此款全天皆宜的無茶鹼特調，展現平衡之美與更新氣息，象徵內斂而深遠的力量，映現赤馬之年蛻變與新生的寓意。TWG Tea盛品系列「赤馬迎禧茶」單罐110g售價為新台幣 1,450元，2026年1月8日起，同步於全台沙龍與精品門市、TWG Tea-momo品牌旗艦館及LINE Gift平台珍稀上市。
草莓控準備好大吃特吃！85℃草莓季開跑，首波草莓甜點於1月8日甜美上市，主打新品「莓語時光」草莓蛋糕，嚴選進口動物性鮮奶油，融合細緻滑順的法國草莓果泥、黑醋栗果泥與台灣草莓餡，調製出香氣層次豐富的草莓卡士達，蛋糕內層夾入Q彈布丁與奶香濃郁的牛奶泡芙餡，口感清爽細緻、入口即化，無論視覺或味覺都令人沉醉。「莓語時光」6吋售價560元、8吋售價730元，另有個人獨享切片蛋糕售價68元，滿足不同分享需求。
85℃草莓季第二波驚喜將於1月15日登場，推出兩款雲朵系飲品，「草莓雲朵咖啡」售價88元（大杯／冰），香濃咖啡融合綿密草莓雲朵，甜而不膩、口感順滑；「草莓雲朵奶綠」售價75元（大杯／冰），以帶有茉莉花香的綠茶結合香醇奶香，再搭配草莓雲朵，香甜清新、層次豐富，為冬日帶來療癒系飲品新選擇。
迎接2026新春到來，頂呱呱推出期間限定新春優惠活動，自1月7日至1月15日限時9天登場，依平、假日不同消費情境規劃超值組合，平日主打高人氣呱呱包優惠，假日則推出澎湃份量的8塊雞新春桶，陪伴消費者從新年開局一路吃到最「頂」。
也同步推出「2026 KWA KWA VIP」年度會員方案，整合折扣、點數加倍與多項兌換好禮，一次升級即可享有全年專屬回饋。
又到了本月份的第二個週五、六、日，這三天就是漢堡王每月例行慶典「華堡日」！ 9日起至11日原價231元的華堡配小薯、中飲套餐，只要169元，每份套餐現折62元回饋華堡鐵粉。
摩斯漢堡自1月8日至2月16日推出春節活動，凡至門市購買指定商品，就送馬年限定新春小物。除應景的新春小物，更推出限量「MOS Burger招牌小燈箱」與「雞塊兄弟帆布袋」加價購活動。
1月8日至2月15日止，凡消費新春限定「海老雙蝦堡」套餐、「柚香明太子海洋珍珠堡」套餐、新春雙人餐或全家餐，即贈限量馬年2入紅包袋1組。另，於活動期間內購買2026春節禮品滿300元，加贈MOS Friends馬年2入春聯1組，數量有限、贈完為止。
2月16日除夕當天，下午2點後於門市點購新春雙人餐、新春全家餐、以及「海老雙蝦堡」或「柚香明太子海洋珍珠堡」任一新品套餐，並搭配月亮薯條及大杯冰紅茶套餐組合，另加贈抹茶紅豆米派。
萬眾矚目、被譽為「韓國葛萊美獎」的金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards），即將於本週六（1/10）在台北大巨蛋登場！為了迎接這場星光熠熠的音樂盛宴，並與廣大 K-POP 歌迷一同應援狂歡，鄰近大巨蛋的超人氣小火鍋品牌「舞古賀mini鍋物」誠品松菸店於 1/9 至 1/10 連續兩天推出快閃限時優惠：活動期間凡至誠品松菸店點購任一鍋物，即免費贈送一份「韓式白蘿蔔」，爽脆清甜的滋味讓應援體力瞬間補滿。
