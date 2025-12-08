全家VOLVO推棉花糖巧克力飲、7-11必收星宇周邊！「麵包小偷」入侵全聯

記者李鴻典／台北報導

冬天就是要被濃郁的幸福包圍！全家12/10 起一次推出三大暖心系列，從飲品到甜鹹食通通有，與汽車品牌VOLVO首度合作，推出期間限定Let’s Café「棉花糖巧克力飲」，以黃金比例調製的絲滑可可，搭配綿密棉花糖，遇熱後緩緩融化，讓每一口都多了綿密層次與療癒感，單杯售價75元。

全家首度攜手VOLVO推棉花糖巧克力飲，拿限定貼紙再抽5萬購車優惠。（圖／品牌業者提供）

配合聖誕節氛圍，全家同步推出限定紅色聖誕杯款與裁型杯套，將瑞典駝鹿 VOLVO MILU 與聖誕節元素融入杯身設計，搭配專屬杯套營造濃厚節慶氛圍。12/10～115/1/6於「全家」購買「棉花糖巧克力飲」，即可獲得限量VOLVO MILU造型貼紙(數量有限，送完為止)；活動期間購買 Let’s Café 指定飲品還能抽獎，有機會獲得 VOLVO 購車優惠5萬元優惠券。

全家可可饗宴6款新品登場。（圖／品牌業者提供）

可可控不能錯過的「可可饗宴」同步登場，推出甜點、烘焙品等6款品項，無論是在早餐時段或下午茶時光，都能輕鬆品嚐到可可饗宴帶來的冬日幸福感。而冬天最想放縱的「罪惡系美味」也升級回歸，從濃厚系的「惡魔乳酪生義大利麵」到甜蜜系的「棉花糖可可塔」，鹹甜一次到位，12/10～12/23罪惡系美食指定品項，全家會員享 88 折。

全家罪惡系美食濃郁升級回歸指定品項88折開吃。（圖／品牌業者提供）

自12月10日起至12月30日，7-ELEVEN CITY PRIMA精品咖啡首度攜手STARLUX星宇航空推出話題企劃，原價購買大杯CITY PRIMA精品咖啡任2杯加價9元，即可獲得一個限量「星宇航空飛機造型杯塞」(每袋隨機共四款)。

CITY PRIMA精品咖啡首度攜手STARLUX星宇航空。（圖／品牌業者提供）

CITY PRIMA獨家限定能把星宇航空最具代表性的4架機型一次收齊，其中全台首架A350-1000更是長程旗艦霸主，首度亮相的碳纖維塗裝超吸睛，每一款都是收藏級小物。

原價購買大杯CITY PRIMA精品咖啡任2杯加價9元，即可獲得一個限量「星宇航空飛機造型杯塞」。（圖／品牌業者提供）

聯名同步推出3款限定周邊，可免費用點數兌換也可採集點加價方式取得，包含「STARLUX陶瓷保溫杯」、「STARLUX飄帶鑰匙圈」、「STARLUX自動摺疊傘」等，每款數量有限、換完為止。集滿5點還可獲得星宇航空「台北-鳳凰城經濟艙來回機票」抽獎機會。

CITY PRIMA X STARLUX A350-1000聯名起飛，一次解鎖星宇航空全機型限量杯塞。（圖／品牌業者提供）

麵包的香味太迷人，就連《麵包小偷》都忍不住現身了！全聯READ BREAD閱讀麵包首度與日本超人氣繪本《麵包小偷》跨界合作，2025/12/5～2026/1/8將甜麵包類、吐司類、餐包類、堡體類等共20款商品全面換上聯名限定包裝，挑選麵包的每一刻，都像走進一場被香氣召喚而展開的可愛小冒險。期間聯名商品任2件現折5元(可累折)。

全聯READ BREAD首度跨界聯名麵包小偷20款人氣麵包全面換裝萌翻全台。（圖／品牌業者提供）

《麵包小偷》是由日本繪本作家柴田啓子（柴田ケイコ）所創作的超人氣繪本系列，超現實又逗趣的角色深受歡迎，在日本大受好評，該系列作品在台灣也廣受各年齡層的喜愛。此次小偷更化身READ BREAD的「偷吃代言人」，時而躲在吐司後偷看、時而抱著餐包狂奔，整個烘焙櫃都成了一本會呼吸的立體繪本。

所有品項皆換上繪本風的麵包小偷包裝。（圖／品牌業者提供）

鮮現烘連鎖咖啡品牌CAMA CAFE官網電商「CAMA CAFE 風味選物所」推出雙12購物節限時優惠。即日起至12月14 日，CAMA CAFE 官網電商全館咖啡豆與濾掛咖啡推出「買8送1」活動（以價低者為折扣品項），凡於12月31日前成功下單，還可獲得兩個可愛的品牌 IP 大使「Beano」造型小吊飾，數量有限、贈完為止。

「CAMA CAFE風味選物所」推出雙12購物節限時優惠。（圖／品牌業者提供）

今年CAMA CAFE推出的話題新品「原豆鮮萃咖啡粒」，只要加入熱水、冰水或鮮奶即可秒融，3秒即可享受一杯高品質的 CAMA CAFE經典義式咖啡。本次雙12購物節，CAMA CAFE官網電商也針對此商品推出兩大專屬活動。即日起至12月31日，購買原豆鮮萃咖啡粒即贈200元購物金一張，可於下次購物時使用；於12月14日前購買原豆鮮萃咖啡粒，即可獲得「日本 iwaki耐熱玻璃冰滴咖啡壺（市價1,200元）」抽獎機會，共將抽出7台。

星巴克12月8日暖心回歸深受喜愛的高人氣耶誕飲品「薄荷風味摩卡」，以濃郁摩卡咖啡融合清新薄荷風味糖漿與香醇牛奶，綿密鮮奶油上點綴拐杖糖碎粒，層層堆疊出節慶限定的迷人風味。醇厚中帶著沁涼薄荷香氣，演繹冬季最經典的耶誕滋味。

星巴克耶誕飲品「薄荷風味摩卡」。（圖／品牌業者提供）

星巴克線上門市限定推出都會皮革質感系列，以低調奢雅的黑皮革為靈感，打造三款兼具時尚與實用性的質感配件「都會皮革托特包」、「都會女神皮革肩背包」與「都會女神皮革證件掛牌」。全系列以沉穩細緻的皮革質感結合精緻品牌Logo細節，呈現俐落又富層次的設計包款。托特包擁有大容量收納與俐落結構，適合日常通勤與輕裝出行；肩背包以柔和弧線勾勒都會女性的優雅步調；證件掛牌以編織感設計的交錯紋路搭配細緻女神銅章Logo，讓日常配件展現質感品味。

星巴克線上門市限定推出都會皮革質感系列，「都會皮革托特包」、「都會女神皮革肩背包」與「都會女神皮革證件掛牌」。（圖／品牌業者提供）

聖誕與跨年將至，在南港LaLaport內的米與多蜜宣布，自12月1日至1月4日推出35天限定《送蛋快樂 Egg Bless You》企劃，活動期間內用滿500元即可獲得生食級雞蛋或目玉燒乙份，象徵圓滿與祝福，成為今年南港地區的節慶亮點。

米與多蜜宣布，自12月1日至1月4日推出35天限定《送蛋快樂Egg Bless You》企劃。（圖／品牌業者提供）

