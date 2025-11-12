全家X「稻町家」聯名登場！會員限定88折開吃 統一翻轉布丁再開賣

記者李鴻典／台北報導

咖哩控注意！全家熱銷鮮食品牌「金咖哩」攜手網路排隊名店「稻町家」，以大阪系印度香料咖哩為靈感，結合主廚「秘製調料」推出「厚香料咖哩雞排飯」、「香料咖哩烤雞飯卷」及「香料咖哩炸雞烤飯糰」三款濃郁美味新品，即日起至11/25，會員購買金咖哩系列指定商品還可享88折優惠。

全家金咖哩×「稻町家」重現大阪系香料魂。（圖／品牌業者提供）

全家熱銷鮮食品牌「金咖哩」攜手網路排隊名店「稻町家」推出全新聯名新品，以大阪系印度香料咖哩為特色，融合十多種香料與蔬果慢火熬煮，高湯香氣與辛香層次交疊，呈現厚實又深邃的辛香風味。

廣告 廣告

首推新品「厚香料咖哩雞排飯」(99元)，炸雞排搭配主廚「秘製調料」濃郁風味滿足消費者味蕾；另有香氣層次豐富，大口滿足的「香料咖哩烤雞飯卷」(49元)及「香料咖哩炸雞烤飯糰」(49元)，讓忙碌的上班族也能一手品嚐咖哩香；更別錯過使用日本直輸咖哩粉，並以黃金比例調製烘炒的「和風咖哩豬肉麵包」(45元)，油炸後的金黃麵包體，口口都能吃到「肉感」十足；此外，uno pasta也推出新品「南洋紅咖哩豬義大利麵」(99元)，麵派也能盡享咖哩濃郁幸福感。

全家金咖哩×「稻町家」重現大阪系香料魂。（圖／品牌業者提供）

起司控注意！全家同步推出「起司宇宙」系列新品，要讓消費者的食慾大爆炸，以濃郁誘人口感展開冬季味覺盛宴。首推minimore新品甜點「玫莓乳酪慕斯蛋糕」(49元)，天然玫瑰花水製成慕斯，入口即化，酸甜花果香交織，搭配奶油香氣濃郁的酥脆塔皮，視覺與味覺雙重享受；「優格雪幕乳酪」(59元)，外層覆上雪白優格白巧克力，生乳酪與起司蛋糕層層堆疊，絕對是今年冬季最強療癒聖品。

全家起司宇宙大爆炸，minimore甜點、焗烤飯、麵包鹹甜新品一次滿足。（圖／品牌業者提供）

喜愛起司鹹點的則不能錯過「起司控培根白醬焗烤飯」(95元)，綿密奶香白醬包裹粒粒白飯，焗烤後香氣誘人；更有麵包新品「金黃火腿起司小土司」(45元)、「香濃起司鬆餅」(39元)及「起司聯合國」(45元)等三款商品，多重起司與香軟麵包的結合，鹹香濃郁又滿足。

作為大小朋友日常點心或下酒小點都絕配的冷藏起司也推出多款新品，包含兩款日本熱銷emina新品，果香與奶香交織出獨特風味的「夏多內葡萄起司」(130元)，與冬季限定，苦甜香濃的「焦糖巧克力起司」(130元)即日起至12/9購買冷藏起司全品項任選2件享88折優惠，凡購買任一件冷藏起司商品，還可用19元加購Dairygold起司片或69元加購emina起司指定口味。

7-ELEVEN推出最具話題搞怪「統一布丁（翻轉布丁）」(售價18元)，將經典統一布丁翻轉變成上層焦糖風味凍，下層布丁風味醬，自11月11日起陸續於全台門市獨家限量販售，數量有限售完為止。（各店到貨時間可能有差異，依門店實際到貨時間為主）

「統一布丁（翻轉布丁）」。（圖／資料照）

11/12-12/09 7-ELEVEN全新3款蓮花脆餅甜食登場！7-ELEVEN使用全球知名比利時品牌，將蓮花焦糖抹醬與蓮花餅乾入餡，推出全新3款新品，LaDears系列甜點11月25日以前搭配小杯精品咖啡/特選美式99元。

7-ELEVEN全新3款蓮花脆餅甜食登場。（圖／品牌業者提供）

蓮花焦糖巧脆餅熱壓土司(65元)使用蓮花焦糖抹醬與蓮花餅乾入餡，肉桂、焦糖香氣增添麻糬與杏仁角，豐富口感，限時加入75元組合餐；LaDears蓮花焦糖脆餅巴斯克(79元)用經典巴斯克蛋糕搭配比利時經典品牌蓮花焦糖抹醬，濃郁奶香搭配焦糖肉桂味，層次獨特；LaDears蓮花焦糖脆餅德式布丁(59元)使用比利時經典品牌蓮花焦糖抹醬，內餡布丁濃郁、不添加一滴水。

雪淋霜2大人氣口味限定登場，限時任2支加贈焦糖布丁醬乙個。即日起至11月25日止，雪淋霜霜淇淋泰式奶茶、玫瑰鹽焦糖2款經典口味登場，限時購買全口味任2支(杯)就可加贈焦糖布丁醬乙個，每週五、六、日憑icash Pay或icash2.0等指定支付工具可再享有全口味買一送一優惠。

即日起至11月25日止，雪淋霜霜淇淋泰式奶茶、玫瑰鹽焦糖2款經典口味登場。（圖／品牌業者提供）

六角國際攜手旗下五大品牌推出「全民+1 買一送一」限時優惠活動，讓消費者的萬元普發瞬間放大！即日起至 11 月底，從日出茶太、翰林茶館、烘焙密碼、春上布丁蛋糕到英格莉莉，精選多款人氣商品祭出買一送一。即日起至11月30日只需下載「六角美食通」（適用於日出茶太、烘焙密碼、春上布丁蛋糕、英格莉莉）或「翰林餐飲集團」（適用於翰林茶館與翰林茶棧）APP並加入會員（新舊會員皆適用），即可獲得專屬優惠券，並於消費時向店員出示優惠券畫面核銷使用。

「日出茶太」推出兩波平日限定優惠。（圖／品牌業者提供）

「日出茶太」推出兩波平日限定優惠（限活動期間12時至20時）。第一波自即日起至11月21日，祭出帶有麝香葡萄香氣高山烏龍茶底，及喝得到獨家麝香葡萄Q角的麝香葡萄果茶及麝香葡萄輕乳茶買一送一；緊接第二波於11月24日至11月28日登場，推出使用日本靜岡抹茶粉調製，茶香濃郁的靜岡抹茶拿鐵、抹茶紅豆湯圓拿鐵、紫抹雲頂奶蓋拿鐵三款抹茶系列買一送一。

迎接年末最閃亮的節慶時刻，愛金卡公司再度帶來驚喜！這次愛金卡公司推出四款全新icash2.0卡片，分別是「2025愛·Sharing icash2.0」、「米奇系列-奇幻紫米奇／夢幻粉米妮 icash2.0」以及「艋舺青山王祭170週年icash2.0」，四款卡片各具風格，從歐洲浪漫的耶誕氛圍，到迪士尼的經典魅力，以及台灣信仰文化的傳承之美，讓icash2.0卡迷一次感受多重精彩。

2025愛·Sharing icash2.0。（圖／品牌業者提供）

米奇系列-奇幻紫米奇／夢幻粉米妮 icash2.0。（圖／品牌業者提供）

艋舺青山王祭170週年icash2.0。（圖／品牌業者提供）

歲末迎來冬季，依舊擋不住來自沖繩的熱情！今年冬天台北最歡樂的角落「貓下去敦北俱樂部」攜手Orion奧利恩生啤酒，首次推出聯名活動「貓下去Feat.Orion」第一屆世界盃沖繩冰啤大賽。

貓下去攜手Orion邀你歲末狂歡Chill到沖繩。（圖／品牌業者提供）

活動自2025年11月12日起至2026年1月3日止限時登場，貓下去把創意特調結合趣味挑戰，呼喚所有愛乾杯的靈魂歡聚，用最暢快的方式感受來自沖繩微醺氛圍。於活動期間至貓下去報名參加「沖繩冰啤挑戰賽」，即有機會獲得單人來回機票「Chill到沖繩」；同場加映！期間限定買七杯500ml Orion生啤即換五兩現烤烏魚子，快來收穫屬於冬夜的微醺歡樂！

貓下去期間限定活動，凡購買七杯500ml Orion生啤，即可兌換限量五兩現烤烏魚子乙份，數量有限，送完為止。（圖／品牌業者提供）

迎接2026馬年到來，馬祖酒廠以建廠70周年為契機，泰山總經銷推出年度代表作「馬年生肖紀念酒」，象徵金馬奔騰、百業興旺。此系列自2018年起已連續推出七款生肖紀念酒，廣受藏家與酒迷矚目，今年再度以高規格設計與陳釀工藝，推出兩款限量珍藏版本「馬年生肖酒(瓷瓶款)特優高粱58%」與「馬年生肖酒(玻璃瓶)三年陳高53%」，限量發售、極具收藏價值。

馬年生肖酒(瓷瓶款)以優質陳年馬祖高粱酒勾兌提味，酒體濃烈渾厚、香氣層次豐富，散發柑橘與穀糧香氣，入口後帶有水梨般的果香與淡淡礦質感，尾韻飽滿悠長，展現馬祖高粱酒特有的醇烈豪情。瓶身以飛騰金馬與富貴紅瓶設計象徵開年「一馬當先」，搭配精緻禮盒與馬祖酒廠專屬雙入Logo杯，完整呈現馬祖酒廠70年釀造精神，建議售價NT$2,180元，容量700ml。

馬祖酒廠迎接2026馬年推出建廠70周年紀念作「馬年生肖酒」，限量瓷瓶與玻璃瓶雙版本，象徵駿馬奔騰、喜迎新歲。（圖／品牌業者提供）

另一款馬年生肖酒(玻璃瓶) 三年陳高53%則以坑道窖藏三年陳高為基底，結合品酒師多年勾兌經驗，酒香兼具穀糧香、蘋果甜味與黑胡椒氣息，口感勁爽又不失溫潤細緻。即便為53度高粱酒，仍能一飲而下、回甘綿長，呈現平衡與層次兼具的風味。容量600ml，建議售價NT$888元，搭配專屬禮盒與提袋，成為年節送禮與自藏首選。

人氣烤雞品牌21世紀，迎來年度最熱銷季節，從感恩節一路到聖誕、跨年，以「歡聚烤雞季」為主軸，推出三大節慶活動：「感恩快閃 618元組合」、「千元放大術」、「聖誕愛Sharing分享餐」。

一、【聖誕節就要吃烤雞 愛‧Sharing】聖誕烤雞分享餐 67.5折登場。活動期間：2025/11/12–2026/1/6（12/24、25、31、1/1不適用）；主打「香草烤雞＋香脆炸雞x2＋中薯x1＋蜂蜜綠茶x2」，優惠價550元（原價815元）。另有雙雞組、雙桶組優惠選擇，平均每隻烤雞350元起。

21世紀推出「歡聚烤雞季」三重優惠愛‧sharing分享餐。（圖／品牌業者提供）

二、【千元放大術】千元現金放大1.5倍，超值烤雞組限時搶購。活動期間：11/12–11/30（可領取至12/20止），全民普發一萬，21加碼推出兩款千元方案：香草烤雞x3只要1000元（原價1590元，放大1.59倍）；香草烤雞腿x12 只要1000元（原價1560元，放大1.56倍）。

21世紀推出「歡聚烤雞季」千元放大術。（圖／品牌業者提供）

三、【感恩快閃】加碼經典烤雞＋香脆炸雞桶，只要618元！（原價905元）。活動期間：11/20–11/30，一次享受經典「香草烤雞」與人氣「香脆炸雞桶（5入）」雙重美味，限時快閃加碼價618元。

台灣國際年輕廚師協會（TJCA）宣布，「2025台北國際廚藝挑戰賽」將於11月14日至11月17日在台北南港展覽館登場。今年評審團星度爆表！被封為「廚魔」的香港米其林三星主廚梁經倫（Alvin Leung）、歐洲餐飲界備受推崇的法國米其林三星主廚Patrice Caillault、來自布列塔尼的法國米其林二星主廚Patrick Jeffroy等悉數來台，更有台灣米其林一星「心宴」楊光宗主廚以及米其林一星「天香樓」主廚路凱源、米其林一星「請客樓」主廚許宏德等，將與台灣選手面對面交流，台灣國民咖啡品牌「路易莎」也宣布攜手支持本屆賽事，為年輕廚師打造更接軌國際的舞台。

「2025台北國際廚藝挑戰賽」將於11月14日至11月17日在台北南港展覽館登場。（圖／台北國際廚藝挑戰賽提供）

此外，太古可口可樂於11月9日舉辦年度企業淨灘活動，已連續五年號召同仁投入行動。今年首度以「DEIB（Diversity多元, Equity 平等, Inclusion 包容 and Belonging 歸屬）多元共融」為主題，攜手環保團體 RE-THINK 與長期關注移工教育的 One-Forty，號召近150位台灣太古可口可樂本國籍同仁及其親友，與菲律賓籍移工夥伴清理桃園海岸。這場結合永續行動與跨文化交流的活動，象徵企業將多元共融理念延伸至社區，讓永續成為跨文化共同語言。

台灣太古可口可樂年度企業淨灘，近150位本國籍與菲律賓籍志工共同守護海岸線。（圖／品牌業者提供）

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

便當要倒了！館長賴民進黨、學者一句嗆爆 企業家重大示警：注意健身房

又見毒雞蛋！羽毛也驗出芬普尼 食藥署：問題蛋「一顆都不能出場」

6大速食「萬元普發」優惠！比薩買1送3、買千送百 再抽1萬元

乾杯集團推「牛舌佑介」破壞價爽吃牛舌定食 爭鮮壽司居然開賣人蔘拉麵

