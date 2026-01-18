全島史上最大抗議 格陵蘭人上街怒喊美國滾蛋

格陵蘭首府努克及丹麥首都哥本哈根十七日分別有成千上萬的民眾冒著冬季嚴寒上街抗議，要求美國總統川普尊重格陵蘭人自決權，創下格陵蘭史上最大規模抗議行動的紀錄。

美聯社、路透等媒體報導，努克氣溫接近冰點還下冰雨，但無阻民眾憤怒情緒，數千人在格陵蘭總理尼爾森帶領下揮舞旗幟和標語，高喊「格陵蘭是非賣品」等口號，遊行前進美國領事館。

儘管上街人數只有數千，但已占努克市兩萬人口的近三分之一，成為格陵蘭歷來最大規模的陳抗遊行。

廣告 廣告

白雪皚皚也蓋不住民眾怒火，示威者包括各年齡層，遊行隊伍播放傳統歌曲。一名母親帶孩子參加示威，認為要讓孩子們懂得保護自己的土地、文化及安全。有些人戴著類似川普支持者的「讓美國再次偉大」紅色棒球帽，但標語改為「叫美國滾蛋」。

示威期間傳來消息，川普宣布二月起對歐洲八國的商品加徵百分之十關稅，原因是這些國家反對美國控制格陵蘭。這個消息更添示威民眾怒火，一名示威者痛斥沒有比這更惡劣的事。

格陵蘭前議員馬丁努森要求川普政府放棄此瘋狂想法，以免傷害北約團結及格陵蘭自治權，也有示威者希望美國人站出來反對川普。

在丹麥哥本哈根市中心廣場，逾萬名示威者揮舞著紅白相間的格陵蘭旗及「把手從格陵蘭拿開」等標語，高喊「格陵蘭是非賣品」口號，遊行前往美國大使館。目前約有一點七萬格陵蘭人居住在丹麥，除了哥本哈根，丹麥其他城市也有大批民眾集會抗議川普。

格陵蘭是全球最大島，面積二一六萬平方公里，約台灣六十倍，國防由丹麥負責，但丹麥在該島的軍力有限，大片地區僅由以狗拉雪橇作為巡邏工具的特種部隊「天狼星巡邏隊」負責維安。

人口五萬七千人的格陵蘭曾是丹麥殖民地，一九五三年納入丹麥王國，一九七九年取得部分自治權，二○○九年獲得可以公投宣告獨立的權利。川普去年一月回任後，民調機構Verian同月底公布民調，五成六民眾會在獨立公投投下同意，但八成五民眾反對脫離丹麥加入美國。

【看原文連結】

更多udn報導

名校光環是投胎紅利？她進北一女受階級震撼

豪門揭秘！女星生一胎拿30億 擁4寶仍沒名分

超商禮盒誰在買？網推1類人最需要：拜年靠它

沒病史…大一男夜衝突感巨石壓胸 送醫結果曝