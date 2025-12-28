全島都撐住！ 規模7.0強震北部晃 專家：淺層就慘

台灣於12月27日晚間發生規模7強震，震源深度72.8公里，屬中層地震，宜花地區最大震度4級，花蓮搖晃長達21秒，北台灣約10秒。專家指出，因震源深度較深且位於外海，災害影響較輕微，截至28日凌晨已發生4起餘震。未來一週仍可能有規模5.5至6的餘震，民眾應持續保持警覺！各地震感不一，台北、桃園高樓層住戶感受明顯，紛紛尖叫逃出家門，台南飲水桶也晃動不已，顯見這次地震的驚人威力。

北部高樓地震有感，民眾拿枕頭逃家。（圖／acadai131419131419 threads）

全台於12月27日晚間發生規模7強震，震源深度達72.8公里，屬於中層地震，所幸全島未傳出重大災情。宜蘭外海為震央，宜花地區最大震度達4級，花蓮搖晃長達21秒，而北台灣桃竹苗地區則約10秒。專家指出，此次地震因震源深度較深且位於外海，雖然造成廣泛震動且持續時間長，但災害較輕微。截至28日凌晨，已發生4起餘震，未來一週仍可能有規模5.5至6的餘震發生。

12月27日晚間11時05分，台灣發生規模7地震，震央位於宜蘭外海，震源深度72.8公里，屬於中層地震。全台各地均有明顯震感，宜花地區最大震度達4級，所幸全島都撐住，未傳出重大災情。地震中心科長陳達毅表示，此次地震深度較深且位於外海，雖然造成廣泛震動且持續時間長，但對災害影響較輕，不會造成太大災害。

桃園高樓晃，民眾躲桌底尖叫。（圖／6scarrr threads）

一般而言，震源深度越淺，對地表的破壞度越大。地震深度從0至700公里不等，其中0至30公里被歸類為極淺層地震，由於距離地面較近，能量傳送到地面的時間較短，搖晃程度高，破壞力也較大。台大地質系名譽教授陳文山解釋，921地震震央深度僅8公里，因此破壞度非常大，而12月27日的地震深度達72公里，差距將近10倍，加上震央位於宜蘭外海，因此災情較輕。

氣象署統計顯示，各地搖晃時間不一，最大震度4級的花蓮長達21秒，但距離震央約百公里的北台灣、桃竹苗地區反而僅約10秒。陳文山指出，若單純依震度而言，宜蘭應該會更大一些，但因各地土質不同，搖晃時間也受影響。影響地震搖晃時間與土質鬆軟程度有關，土質越鬆軟，搖晃時間越長且震度越大，同時也要考慮震波的傳遞路徑，不同路徑會導致能量消耗有所差異。

地震能量傳送時間短，震源深度越淺破壞力越大。（圖／TVBS）

地震後餘震頻繁，從28日凌晨12時45分發生規模4.7地震，到早上共出現4起餘震。專家預測，未來一週仍可能有規模5.5至6的餘震發生。由於北台灣晃感更為明顯，民眾不能大意，應持續保持警覺。地震發生時，台北民眾紛紛將枕頭放在頭上，慌張逃出家門；桃園高樓層住戶感受明顯，有人嚇到尖叫並立即躲到桌底；台南住家的飲水桶也晃動不已，各地民眾都清楚感受到這次強震的威力。

