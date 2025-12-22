全市已設14處小衛星 孩子成長後盾

基隆小衛星據點是社會安全網的前端預防，更是孩子成長的後盾。（記者鄭紫薇攝）

在基隆，每個行政區的孩子都能就近找到溫暖依靠！市政府兒少處近日攜手陽明海運文化基金會，帶領據點孩子走進陽明海洋文化藝術館，在歲末之際，送上一份結合歷史文化與甜甜祝福的特別禮物。

市政府兒少處成立後，積極落實「一區二據點」布建目標，目前全市已設14處小衛星社區據點，達成率兩倍於中央標準；「一區二據點」：家門口的第二個家。兒少處透過小衛星計畫將資源深入社區，讓服務不再遙不可及。這些據點不只是課後輔導場所，更是孩子累積自信、學習社交的溫馨空間。許多孩子來到這裡後，從退縮變得開朗，甚至學會主動關懷同儕；家長也因專業的支持與引導，改善了家庭互動。

兒少處表示，公私協力：乘船而來，看見基隆與世界的連結。除了日常陪伴，兒少處更致力於豐富孩子的生命經驗。孩子們參觀「乘船而來」特展，在導覽中驚訝發現，原來故宮文物曾在1948至1949年間由基隆港登陸上岸。這段歷史讓孩子看見基隆連結世界的角色，並在觀展中親近自己生活的城市。

陽明海運文化基金會表示，期盼透過文化體驗與現場準備的爆米花驚喜，傳遞海港孕育的勇氣與暖心陪伴。兒少處處長吳雨潔表示，孩子好奇的眼神是政策最美的收穫，未來將持續引進優質民間資源，將社會關懷轉化為具體的陪伴方案。

兒少處強調，小衛星據點是社會安全網的前端預防，更是孩子成長的後盾。透過「一區二據點」與公私協力的深度合作，基隆正逐步實踐「亞洲最有愛城市」願景，讓每個孩子都能在溫暖與可能中茁壯成長。