全市新住民近4萬 市政會議盼強化生活服務

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台南市新住民逐年增加，引薦多姿多彩的各國文化習俗。(新聞處提供)

記者翁順利／台南報導

台南市新住民人口持續成長，截至今年四月底已達三萬八千五百三十七人人，居全國第六位。民政局九日向市政會議提出專案報告，市長黃偉哲指示，應持續整合跨局處資源，協助新住民更順暢融入在地生活，打造更友善的城市環境。

民政局報告指出，目前全市新住民以中國大陸、越南及印尼籍為主，其中女性約三點五萬人、男性約三千五百人。市府於一００年成立「新住民照顧輔導專案小組」，每半年由副市長召集相關局處及外聘委員召開聯繫會議，檢討各項推動措施，持續精進服務內容。

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在具體服務成果方面，市府透過新住民生活適應輔導班、家庭服務中心及十九處社區服務據點，提供生活支持與通譯服務；在就業協助方面，辦理照顧服務員及職業訓練課程，推動「晴天創意築夢計畫」，去年辦理逾二百場展售活動，協助新住民增加收入、提升創業能力。

教育文化方面，市府於新營及北區設立新住民學習中心，並於二十所學校開辦成人基本教育及新住民教育課程，協助提升語言能力與文化適應。同時，透過課後輔導、華語文學習及早期療育等措施，提供新住民子女更完善的學習與照顧資源。

民政局強調，隨著《新住民基本法》上路，市府將持續配合中央政策，精進各項服務措施，協助新住民適應生活、發揮專長，讓多元文化成為台南城市發展的重要力量。

黃偉哲指出，新住民來到台灣生活，除了語言之外，文字使用及文化差異也可能帶來適應上的挑戰，因此更需要社會給予理解與支持，指示勞工局、衛生局、警察局持續強化宣導與服務量能，協助新住民在就業、健康照護、人身安全及生活適應等面向獲得更完善的支持，讓新住民朋友能安心在台南生活與發展。