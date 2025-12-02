全年來台旅客恐難達900萬 觀光署：花蓮水災影響大

（中央社記者余曉涵台北2日電）交通部觀光署長陳玉秀今天說，因花蓮水災的影響大，加上天候因素導致部分航班被取消等，初估今年1月到11月來台旅客為760萬人次左右，全年可能達不到900萬人次。

觀光署原定今年來台旅客的目標為1000萬人次，不過陳玉秀今年7月上任後對外表示，今年仍朝千萬人次目標前進，但坦言挑戰還是很多，預期超過900萬人次應該沒問題。

觀光署今天舉辦2025觀光產業數位博覽會台北場，陳玉秀會後向媒體表示，今年花蓮的天災再度影響來台旅客意願，像是原本有規劃要來台灣的旅行團，卻因為花蓮天災打退堂鼓；加上部分飛機航班受到天候影響來不了等因素，讓今年來台旅客人次可能無法達成原先目標。

陳玉秀說，初估今年1月到11月的來台旅客約為760萬人次，並針對重遊客再度推出金福氣抽獎活動，「希望老朋友帶新朋友」來台灣，但金額是否還是維持新台幣5000元及活動細節還在討論當中，也還要視立法院審議的預算而定。

由於過去單月來台旅客數有超過100萬人次的紀錄，因此若以最後1個月旅客數達到100萬人次的理想狀態來推估，今年來台旅客數將落在860萬人次左右，仍較去年785.77萬人次還要高。

陳玉秀也說，目前拋出的國旅補助、企業旅遊補助等，業界跟民眾的反應都還不錯，其中尤其旅宿房價平日和假日的確有價差，因此希望可以鼓勵旅客在平日出遊。

由於外界擔心提出國旅補助後，會導致業者提高平日住宿房價，對此，陳玉秀認為，若業者突然提高房價「是不可以的」，希望所有旅宿業者都可以採用平日的價格，因此後續也將跟業者溝通，討論制定防堵機制。（編輯：黃名璽）1141202