【全年出口】32年差距最大！26年首見超車 對美及陸港出口版圖大翻轉

供應鏈重組讓出口版圖翻轉，對美出口占比26年來首度超越陸港。圖為美國馬里蘭州巴爾的摩港。路透社



財政部統計處長蔡美娜今（9）日表示，我國外銷版圖持續受全球供應鏈重組、去中化影響，對美出口占比上升至30.9%，對中國大陸及香港占比降至26.6%，是睽違26年來首見美國出口占比超車陸港。

此外，美國與陸港出口占比相差了4.3個百分點，更是32年來最大；僅次於1993年的6個百分點。

儘管對美國及對陸港的出口版圖大挪移。但今年對陸港出口規模1,704.8億美元，年增13.2%，終於結束之前連續3年負成長。主要出口貨品中，除了電子零組件出口1,134.6億美元，占對陸港出口67%，年增23.8%，其他貨品幾乎持平，甚至維持負成長；備受產能過剩困擾的塑橡膠及其製品更是年減11.9%。

至於東協則逐漸成為全球供應鏈新核心，在台灣總出口占比也上升到18.6%，為近11年來高點。出口金額較大的國家有新加坡的404億美元，對馬來西亞出口377億美元；主要出口貨品仍以電子零組件、資通與視聽產品為主。（系列3-3 完）

