【全年出口3-1】2025年出口「四季紅火、步步高升」 出口、進口、出超皆創高

財政部統計處長蔡美娜今（9）日表示，2025年12月出口624.8億美元，為歷年單月次高，再次令人驚豔，年增43.4%，連續26個月正成長，已追平史上第2長上升紀錄。第4季出口剛好收在全年最高點，規模達1,881.1億美元，年增49.4%，2025年出口可謂「四季紅火、步步高升」。

統計指出，2025年4季的出口規模及年增率皆一季比一季還要高，最終第4季出口表現也比主計總處預估的高出158億美元，約多出12.6個百分點。

主計總處預估2025年全年經濟成長約7.37%；蔡美娜坦言，由於第4季出口實績比預估好，有相當大的機率將上修全年經濟成長率。

統計指出，2025年全年出口6,407.5億美元、全年進口4,836.1億美元、全年出超1,571.4億美元，皆創歷年新高紀錄。出口年增率34.9%、進口年增率22.6%，分別創下近15年，以及4年來最大增速。

去年總出超1,571.4億美元，光是對美國出超就達到1,501億美元；美國已取代中國大陸及香港，成為我國最大出超來源。

對東協的出超也有564億美元，也是創歷年新高。

從貨品看，2025全年的資通與視聽產品出口2,511.5億美元、電子零組件出口2,228.7億美元，皆為歷年新高。

出口地區方面，包括對美國出口1,982.7億美元、對東協出口1,189.8億美元、對韓國出口266.2億美元皆創新高。其中，對東協出口為首次跨越1千億美元大關。

因國際供應鏈分工，雲端伺服器高度仰賴韓國的HBM高頻寬記憶體；去年不只對韓國出口創高，自韓國進口636.4億美元，對韓國的入超值370.2億美元，3組數字全都創下歷年新高。

不過，出口雖然多組數字創下新高，但除了電機產品、有AI外溢效果的機械業，包括基本金屬及其製品、礦產品、運輸工具等貨品出口仍呈現負成長。蔡美娜坦言，傳統貨品持續受到產能過剩、低價搶單影響，整體外銷沒有跳脫不對稱發展的格局。

展望今年1月，財政部統計處按季節性預估，約是581億美元至604億美元之間，表現也會相當不錯，年增率更高達50%至56%。蔡美娜解釋，1月年增率擴大是因為去年1月25日就進入春節連假，因此去年1月出口規模是全年最低水準，只有387億美元。

蔡美娜也說，目前看來，AI商機沒有減弱的跡象，且感覺越來越強，是出口強而有力的支撐；雖然主計總處預估今年第1季出口年增16.5%，由於預估1月增幅已逾5成，最終出口表現可能會比預估來得高。

