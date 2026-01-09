【全年出口3-2】2025出口規模攀升至6407.5億美元 篤定超車新加坡 23年首見！

台灣2025出口規模篤定超車新加坡，23年首見 。美聯社



財政部統計處長蔡美娜今（9）日表示，2025年出口6,407.5億美元，出口規模在亞洲四小龍國家排名篤定超車新加坡，是23年來首見。

蔡美娜說，一直以來，韓國、香港一直穩居亞洲四小龍出口值前二名，新加坡穩居第三，台灣總是敬陪末位。不過，今年情況反轉，台灣全年出口值已比新加坡前11月高出1,200億美元之多，而新加坡單月出口規模約500億美元左右，換言之，即便新加坡12月出口統計尚未出爐，2025年出口已篤定超越新加坡，在亞洲四小龍國家中排名前進一名，是2003年以來、23年來首見。

蔡美娜也回顧我國出口規模成長軌跡；台灣出口規模從1千億美元上升到2千億美元，中間相隔了11年；從2千億美元到3千億美元則花了5年；3千億美元到4千億美元，中間又相隔了10年。去年卻是一口氣從4千億美元直接跳升到6千億美元，而且只花了4年。

若與四小龍國家進行比較；香港從4千億到6千億美元中間花了11年，韓國花了10年，至於新加坡則還沒有突破6千億美元。

