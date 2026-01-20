【全年外銷訂單】供應鏈移轉！海外生產比17年來最低 東協接單「超歐趕中」創新高

去年接自東協訂單1,395.4億美元，創新高，「超歐趕中」成第2大接單來源。圖為馬來西亞吉隆坡，路透社



供應鏈移轉效應，也讓外銷訂單來源國的版圖大挪移。2025年外銷訂單來自東協為1,395.4億美元，不僅首次站上千億美元大關，接單規模創歷年新高，也是繼2024年超車歐洲後，去年再次超車中國大陸及香港，躍升為我第2大接單地區，僅次於美國。

此外，去年接自東協訂單年增41.2%，增速為有統計以來次高，僅次於17年前的2008年；經濟部統計處長黃偉傑表示，2008年因相關供應鏈移至新加坡，當年增速高達1.67倍。

廣告 廣告

去年接自美國訂單也高達2,683.4億美元，創歷史新高，是我第1大接單來源國，接單金額更是中國大陸及香港的1.95倍；年增38.6%，增速為有統計以來新高。

至於今年東協接單能否延續去年，繼續超車陸港。黃偉傑表示，仍要繼續觀查。但接自美國訂單，由於台美關稅談判底定，台灣稅率與日本、韓國、歐洲相同，預計汽機車零組件接單表現會加速回升，有望繼續挹注來自美國接單表現。

另外，受益於供應鏈移轉，AI伺服器回台生產，2025年外銷訂單海外生產比為47.1%，為17年來新低，僅次於2008年的47%。代表台灣每接到100美元訂單，就有53美元留在台灣生產，帶動國內投資與就業效果也越顯著。

更多太報報導

【全年外銷訂單】又創高！去年12月接單762億美元 今年挑戰「月月700俱樂部」

快訊／優於預期！去年12月外銷訂單762億美元 第3度創單月新高 全年7437.3億美元

獨／經濟部油電糖水4大公司2025年財報出爐 國營事業「2虧2盈」 這家公司逆轉勝！