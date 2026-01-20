【全年外銷訂單】又創高！去年12月接單762億美元 今年挑戰「月月700俱樂部」

對等關稅衝擊下，AI商機成2025年外銷訂單「一盞明燈」，帶領外銷訂單奔上7437億美元，創歷史新高。圖為輝達執行長黃仁勳演講，李政龍攝



經濟部統計處今（20）日去年12月外銷訂單為762億美元，是年內第3度創歷年單月新高，也是第3個月穩站「700億美元」大關。展望今年，統計處長黃偉傑表示，受惠AI商機大爆發，除了2月有春節因素，2026年將挑戰「月月700億美元俱樂部」，也可望見到單月800億美元的新天價。

去年12月外銷訂單年增率為43.8%，已連續11個月正成長。

黃偉傑也預告，由於AI商機持續，加上我國對等關稅談判底定，與競爭對手國立足在同一起跑點之下；今年下半年旺季來臨時，有機會看到單月突破800億美元的新紀錄。

去年全年外銷訂單7,437.3億美元，創歷年新高，雖然只差63億美元未站上7,500億美元，但仍是全年外銷訂單首度站上「7千億美元大關」；年增26%，是連續第2年正成長。

黃偉傑表示，去年外銷訂單比上年一口氣增加1,533.4億美元，其中，資訊通信產品年增614.1億美元，電子產品年增800.7億美元。相當於92.2%的訂單增加皆來自這2大類貨品的AI商機。

此外，受惠人工智慧、雲端伺服器商機，帶動伺服器、網通、顯卡、IC製造、記憶體、IC設計、印刷電路板、封測、晶片通路等訂單暢旺。全年資訊通信品接單2,334.2億美元，年增35.7%；電子產品接單2,916.2億美元，年增37.9%，雙雙創下歷史新高。

2大ICT貨品占全年外銷訂單比重也上升到73.6%。

AI商機成不確定性下的「光明燈」

另外，其他傳統貨品類別中，機械接單年增15.2億美元，電機產品年增7.7億美元；黃偉傑坦言，這些訂單源自於半導體自動化，網通產品的電源供應器，其實也與AI商機有關。

黃偉傑表示，2025年全球都壟罩在美國對等關稅的不確定因素之下，但AI商機浮現，加上AI相關貨品一直被排除在對等關稅之下，成為外銷訂單的「一盞明燈」，全年外銷訂單皆呈現淡季不淡。

但傳統產業除了受到中國大陸產能過剩的外溢效果影響，相關貨品的對等關稅稅率也高於日韓等競爭對手國。只是，AI商機太強，掩蓋了對傳統產業的衝擊。

1月訂單將再站上700億美元

展望2026年，黃偉傑表示，AI商機持續，加上我國對等關稅「談得非常漂亮」，傳統貨品與競爭對手國已站在同一立足點，甚至取得更佳稅率，單就品質、服務來論，廠商已有信心可以接到更多訂單。尤其台灣稅率15%比越南的20%來得低，預期在稅率優勢下，水五金、手工具、紡織品等傳統貨品接單應會慢慢變好。

經濟部也預估，雖然目前消費性電子產品已不是旺季，但今年AI商機持續下，1月外銷訂單大概在700億美元至720億美元之間，因春節落點不同，雖然月減，但年增率將在45.7%至49.9%之間。將是史上首次1月訂單就站上700億美元的新紀錄。

