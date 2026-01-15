全年度取締9205件 南投縣鹿谷鄉縣道151線測速照相數最高

cnews204260115a10

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

為強化路段車速管理、預防交通事故。南投縣警察局公布去年全年度縣內固定式測速照相桿取締數據。縣警局表示，鹿谷鄉縣道151線10.07公里處，因路段為直線下坡而且往返溪頭車流頻繁，全年度共取締了9205件，位居縣內測速照相取締首位。也呼籲，駕駛人行經這個路段及相關易違規路段時，務必遵守速限規定，確保自身與他人行車安全，也可避免受罰。

南投縣交通警察隊表示，溪頭自然教育園區，近年入園人次持續增加，伴隨車流量提升，違規情形亦隨之上升。鹿谷鄉縣道151線10.07公里處，測速照相固定桿的設置目的，就在於降低車速，提醒用路人維護交通安全。

cnews204260115a11

警方表示，依據統計去年縣內固定桿超速取締件數，前5名依序為鹿谷鄉151線10.07公里處，共9205件；竹山鎮臺3丙線4.7公里處，共4494件；中寮鄉139線47.5公里處，共3613件；竹山鎮臺3線227.7公里處，共3594件；草屯鎮臺14乙線5.9公里處，共3148件。另外，竹山鎮臺3丙線4.7公里處，7月份取締839 件、8月份742件、9月份824件、10月份514件、11月份704件、12月份871件，呈現下降後又上升的趨勢。

縣交通警察隊呼籲，南投縣山區道路，多為彎曲及坡道，行車應隨時注意速限並保持安全距離，避免因駕駛不慎，造成違規或事故，共同營造安全的用路環境。才能讓每一段旅程平安順利，讓交通環境更友善、更安全。

照片來源：南投縣警方提供

