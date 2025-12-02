全年無休員工報到 Alibaba.com全自動AI虛擬機器人OKKI AiReach登台

記者李鴻典／台北報導

Alibaba.com今（2）日宣布在台灣推出首款全自動陌生開發AI虛擬機器人應用服務「OKKI AiReach」，同時啟動「台灣中小企業AI轉型千萬大補貼」計畫，提供100家台灣中小企業，依所選方案，單一企業最高可獲得價值高達新台幣50萬元的免費AI培訓課程及開店補助金等套裝補貼；Alibaba.com將投入總額5,000萬元，支持人力與技術資源有限的台灣中小企業，以「最低的門檻、最快的速度」，加快導入自動化外貿AI工具應用，提高全球客戶開發效率，在缺工與外貿環境轉冷的多重挑戰下「用AI簡單賺外匯」。

台灣外貿史上首位AI虛擬員工「OKKI AiReach」3大必用亮點全攻略。（圖／阿里國際數字商業集團提供）

台灣近年來正面臨少子化導致的長期缺工挑戰。根據勞動部最新公布的「職位空缺概況調查」，截至2025年3月底，全台職缺數達27.6萬個，職缺率3.1%；其中全時職缺平均招募時間長達3.5個月，顯示企業在招募基礎人力上已面臨明顯困難，對資源匱乏的中小企業營運與成長造成極大壓力。

除人力短缺外，全球通膨與終端需求疲弱也使外銷訂單波動加劇。企業在「訂單難拿」與「人才難找」雙重挑戰下，導入「低本高效的智能外貿AI工具」，已成為主力經營出口生意的中小企業必行之路。為協助台灣中小企業提升跨境訂單開發能力，Alibaba.com推出全台首款外貿AI虛擬機器人「OKKI AiReach」，透過AI技術提供全年無休的全自動獲客虛擬機器人服務，只要完成簡單的基礎設定，AI員工就可立即上工，24小時全年無休，不間斷的執行新客戶開發、老客戶活化的自動智能客戶開發工作，並能持續自主學習優化提升陌生客戶回覆率的執行策略，成為最懂企業自身優勢和客戶偏好的AI虛擬機器人，讓台灣中小企業能簡單提高潛力買家的開發勝率。

Alibaba.com台灣總經理廖羿琦表示，將以Alibaba.com的『AI外貿金三角』為核心，整合Alibaba.com、OKKI AiReach與OKKI CRM三大智能工具優勢，組成台灣中小企業的自動化全球客戶開發矩陣，讓台灣中小企業從『憨慢講話』的被動營銷模式，快速推進至從『被看見』到『成交』的全AI轉型進程。

新一代生力軍OKKI AiReach能協助台灣中小企業把陌生開發流程切換為全自動化與智能化，用AI協助自動篩選並開發新客戶，進一步提升商業轉換與成交效率。希望讓台灣每一家工廠、每一間貿易商，都能用最低的門檻擁有頂尖的AI虛擬機器人員工。

