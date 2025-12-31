全年空品PM2.5降、臭氧升 環境部將強化VOCs管制

環境部今天(31日)公布2025年空氣品質監測結果，今年各主要空氣污染物濃度皆下降，細懸浮微粒(PM2.5)年平均濃度降至12.6 μg/m³，但臭氧濃度則微幅上升2%。環境部大氣環境司司長黃偉鳴表示，未來將強化管制揮發性有機化合物(VOCs)，尤其塗料、清潔劑等消費產品，以減少臭氧前驅物生成。

根據環境部2025年空氣品質監測結果，各污染物濃度近5年均呈下降趨勢，截至今年12月3日，全國細懸浮微粒(PM2.5)年平均濃度為12.6微克/立方公尺(µg/m3)，雖較去年12.8µg/m3改善，但降幅相當有限。環境部大氣環境司司長黃偉鳴強調，空品持續改善顯示中央及地方共同推動各項空氣污染防制策略奏效，但相關空污防治並非短期可見顯著效果，仍需長期觀察。

雖然細懸浮微粒(PM2.5)、懸浮微粒(PM10)、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化氮(CO)等濃度均下降，但臭氧(O₃)逆勢成長，微幅上升2%。

黃偉鳴指出，全球面臨氣候變遷挑戰，由於地球暖化、溫度上升，台灣周邊的熱力垂直結構相較過往趨於穩定，不利污染物垂直擴散，且氣溫上升會加速臭氧前驅物的光化反應；加上台灣近年弱風時數明顯增加，水平擴散條件差，導致臭氧濃度上升。

黃偉鳴強調，未來空品改善重點將鎖定臭氧，環境部將加強管制揮發性有機化合物(VOCs)，除了工廠，管制範圍也將擴及油漆、清潔劑等消費產品，以減少臭氧前驅物生成。他說：『(原音)在工廠的部份，揮發性有機化合物都持續都在我們的管控當中。後續我們也正在討論幾個課題，就是包含大家用的那個塗料、油漆塗料的部分，它本身也是揮發性，所以我們如何從成分上來做相關的規範，這是一個部分。第二個，就是有關於大家常在生活週遭用到的這個消費性產品，舉例來講，日常生活所用到一些清潔劑等等，這些可能也含有一些揮發性有機物，這也是我們目前正在研議跟蒐集資料當中，希望能夠做下一階段的規範。』

此外，超細懸浮微粒(PM0.1)為新興關注空氣污染物，其空氣動力學直徑小於或等於0.1微米，顆粒極小，易進入人體肺部、血液中，增加心肺疾病發生的風險，歐盟已要求會員國在明年底前完成法規建置與監測設置。黃偉鳴說，環境部將於台北、台中、台南3處布建PM0.1監測儀器，也將與台大等學術單位合作，共同監測。 (編輯：宋皖媛)

