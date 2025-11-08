全年經濟成長率坐5望6 學者：亮眼經濟數據下有隱憂
（中央社記者潘姿羽台北8日電）2025年接近尾聲，關稅衝擊之下，國內機構原本預期今年經濟成長「保3」都是場苦戰，沒想到AI商機超乎預期，智庫陸續上修今年經濟成長率，全年料將「坐5望6」。然而，學者專家提醒，亮麗數據背後存在3隱憂，尤其AI帶動出口暢旺，恐提升貿易風險。
美國總統川普4月宣布對等關稅，在全球投下震撼彈，由於台灣是出口導向經濟體，當時國內主要預測機構對台灣經濟展望保守，甚至趨於悲觀，主計總處當時曾說，今年經濟成長要保3「有點困難」。
不過川普隨後給予90天豁免期，各國爭相排隊與美談判，希望達成貿易協議，降低關稅衝擊，目前多國談判進度持續，稅率也較原始版本明顯降低。
在此同時，AI商機延續加上拉貨效應大爆發，台灣第2季經濟成長衝出8.01%的超高水準，而後也因為AI熱潮出乎預料暢旺，第3季經濟成長率概估也達7.64%，照此趨勢發展，全年經濟成長率5%起跳不是問題。
AI狂潮來襲，加上關稅負面衝擊不如想像嚴峻，國內主要預測機構紛紛大幅上修經濟預測。中經院4月預測在中性情境下，台灣今年經濟成長僅1.66%，10月中旬發布的最新預測值卻高達5.45%；台經院4月估全年成長2.91%，11月6日最新預測拉高至5.94%，進逼6%。
台灣今年經濟成長率「開低走高」，根據主計總處說法，今年經濟成長至少5%起跳，這水準將是4年來最佳表現。不過學者專家提醒，台灣出口暢旺恐暗藏貿易風險、AI產業與傳產兩極化發展，以及AI泡沫化等3大隱憂。
美國緊盯貿易逆差 台灣出口狂飆添隱憂
根據央行資料，2024年台灣為美國第6大貿易入超國，僅次於中國、墨西哥、越南、愛爾蘭及德國。
台經院景氣預測中心主任孫明德直言「AI推升台美經濟，但也提高貿易風險」。他表示，台灣靠著AI商機大爆發，出口締造佳績，但這同時也是美國貿易逆差；近期央行才說，推估今年對美順差擴大至1200億美元，而且美國對等關稅打擊不到台灣強項資通訊商品，美國明年很可能會出新招。
此外，今年以來，傳產與AI產業兩極化的現象一再被提及。遠雄人壽風控長儲蓉日前以「冰與火共存」形容台灣出口兩極化的現象，中經院副院長王健全更說，「沒有AI就BI（悲哀台語諧音）」。
中央大學經濟系教授吳大任表示，單看經濟成長率、出口等數據，確實會覺得總體經濟非常樂觀，細看結構，其實有許多警訊，傳統產業受到對等關稅衝擊，低迷情勢可能蔓延至就業市場；另外，美國今年可能超越中國，成為台灣最大出口國，關稅風險對直接貿易帶來很高的不確定性，其中最大風險就是美國232條款的半導體關稅。
吳大任認為，儘管半導體關稅還沒定案，且台積電可望豁免，但美國希望台灣將半導體生態系複製至美國，如果後續成果不如美國預期，關稅豁免可能還有變數。
AI泡沫成為未爆彈？專家分析正反意見
吳大任直言，AI狂潮來襲，科技公司都砸錢投資AI、買AI晶片，但是技術剛推出時是成本最高的時刻，在此階段，高額投資無法帶來足夠的獲利，過早投資反而可能引發風險。一旦AI泡沫破裂，恐怕對台灣經濟帶來重擊。
台經院產經資料庫總監劉佩真則指出，認為AI可能泡沫化的人，主要是擔心AI巨擘投資的規模與速度，遠超出當前所能創造出的獲利規模及經濟價值，而且資產集中在少數大型業者，令外界難以分辨究竟是實質需求，還是資本炒作。
至於看好AI者，劉佩真說，支持方認為這波AI浪潮有別於2000年網路泡沫，因為2000年代網路商機，停留在概念式想法，如今AI已有實際應用，而且主力都是大型科技業者，財務穩健，實際獲利也足以支撐投資AI所需。
劉佩真以台積電說法佐證，台積電董事長暨總裁魏哲家日前法說會上表示，AI需求依然強勁，且比預期還要強。
劉佩真指出，面對外界對AI泡沫疑慮，魏哲家不只說過，AI需求是真實的，並提到大型語言模型處理文本的詞元（token）數量爆炸性增長，帶動對先進半導體需求上升；魏哲家這番話與輝達執行長黃仁勳所言，AI效能每3個月就能翻倍，其實不謀而合。
劉佩真認為，市場對於AI是否泡沫化仍有質疑聲浪，但至少從台積電說法及擴產態度看來，仍是樂觀中帶點審慎，處於相對中性的態度。（編輯：林淑媛、楊蘭軒）1141108
其他人也在看
高市持續舉辦演唱會 續推商圈夜市優惠券 (圖)
高雄演唱會經濟持續，香港天王「郭富城」8、9日於高雄巨蛋開唱，22、23日還有韓國女團「TWICE」、搖滾教父「伍佰」分別登世運、巨蛋。高雄市政府續推50元商圈夜市優惠券，並攜手商家舉辦前夜祭，盼帶動高雄觀光消費熱潮。中央社 ・ 1 天前
民間消費走疲 主計總處：普發一萬等2因素可激勵內需
（中央社記者潘姿羽台北8日電）國內外主要預測機構紛紛上修台灣今年經濟成長率，認為有機會「坐5望6」，但對民間消費動能看法偏向保守。主計總處官員指出，隨著普發現金一萬上路，應可發揮刺激內需的效果，加上台股居高，都有助於拉抬第4季民間消費表現。中央社 ・ 15 小時前
友邦深度遊 外長邀國人體驗瓜貝史三國魅力
[NOWnews今日新聞]2025年台北國際旅展（ITF）昨（7）日正式登場，外交部長林佳龍透過社群平台分享，在外交部積極促成下，結合政府與產業界資源，以「外交結合經濟」的新模式，成功推出友邦瓜地馬拉...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
中國央行調查：預期房價上漲民眾連2季不足10%
（中央社台北8日電）根據中國人民銀行（中國央行）發布2025年第3季「城鎮儲戶問卷調查報告」顯示，預期房價上漲的中國民眾連續2季不足10%，當前中國民眾對房價預期已跌至2019年以來最低點。中央社 ・ 15 小時前
健保補充保費惹怨卓榮泰7小時急喊停 許宇甄：政治投機、把小資族當羔羊
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導衛福部研議健保補充保費方案，考慮將「利息、股利、租金」等導入年結算制度，引發民眾反彈，行政院長卓榮泰日前稱，已指示...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
新聞編採的AI革命：省時、出錯與勞資博弈
（中央社紐約8日綜合外電報導）全球的新聞機構也如很多產業般，正受人工智慧（AI）撲天來襲，徹底改變新聞編採與傳播方式。雖然AI能大量減少一些編採的費工程序，但AI生成的摘要與引言出錯也時有所聞。中央社 ・ 12 小時前
看石化景氣 吳嘉昭：真正復甦要等2027年 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業總裁吳嘉昭（圖）看石化景氣，認為中國產能過剩，市場供需失衡的情況待解，預期台塑企業2026年表現會比今年好，但真正迎接復甦可能要等到2027年。中央社 ・ 15 小時前
全國青少年盃足球賽奪冠 醒吾女足獲頒培訓金
二○二五全國青少年盃足球錦標賽日前在臺中舉行，新北市醒吾高中國中部女子足球隊表現亮眼，奪下女子組冠軍。於市政會議上，由隊長張羽忻代表獻上冠軍獎盃，與市民共同分享這份喜悅，市府頒發二十萬元培訓金，以支持球隊持續精進。侯友宜表示，醒吾高中是新北市足球運動發展的重要基地，更是全國女子足球推動的核心力量。醒吾女足成立已經三十七年，長年扎根基層、培育人才，歷屆國家隊選手多數出自醒吾，是培育女子足球頂尖人才的搖籃，為臺灣女足注入源源不絕的新能量，對臺灣女子足球發展貢獻卓著體育局指出，醒吾國中女足是名副其實的「冠軍製造機」！自一○五至一○九學年度、以及一一一與一一二學年度，連七度稱霸全國中等學校足球聯賽國女組冠軍，是臺灣女足不可撼動的強權。此次再度封后，展現深厚底蘊與驚人默契，延續女足 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
南韓大師賽》台灣一姊邱品蒨逆轉印尼對手 生涯首闖300等級決賽
台灣女單一姊邱品蒨今天在超級300系列南韓羽球大師賽，以19：21、21：19、21：8逆轉印尼19歲女將普拉蒂維（Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi），生涯首度挺進300等級女單決賽。生涯首度在300等級賽事榮膺頭號種子，世界排名20的邱品蒨連續打敗馬來西亞選手吳堇溦、自由時報 ・ 16 小時前
大甲農會前進臺北國際旅展 行銷匠師的故鄉休區及「芋」見幸福伴手
大甲區農會此次為推廣大甲匠師的故鄉休閒農業區及區內最受歡迎的芋頭加工農遊伴手，特別跟隨臺中市政府觀光旅遊局的腳步，前進臺北國際旅展設攤，旅展現場人潮滿滿，優質芋頭伴手賣到缺貨，打響「芋」見幸福品牌。大甲區農會這次特別準備芋鄉米粉湯、芋香甜甜圈等超人氣產品至旅展販售，也藉機宣傳匠師的故鄉休閒農業區內各農場食農及永續體驗行程，甲桂林有機農園也準備了茶樹精油、純露等農遊伴手，經由旅展讓消費者認識大甲在地特色農遊資源及景點。總幹事黃瑞祥表示，目前正好是芋頭產季，今年芋頭評鑑剛由大甲區農友獲選為全市冠軍，透過比賽選出農友種植之最高品質芋頭給予獎勵，以此激勵芋農更用心栽培管理，提升消費者對大甲芋頭的品牌支持度。黃總幹事再深入說明，上週一年一度的芋頭節也與匠師的故鄉休閒農業區許多特色農遊場域合作舉辦食農教育農遊活動，讓遊客從產地到餐桌了解大甲優質芋頭的一生，可串聯大甲鐵砧山、松柏漁港海景、大甲鎮瀾宮等各項旅遊資源，由大甲農會積極配合農業部農村發展及水土保持署臺中分署及臺中市政府農業局發展「山盟海寺」農遊軸線，非常感謝臺中市政府觀旅局提供這次機會讓大甲農會及匠師的故鄉休區共襄盛舉，歡迎國內外遊客一起來台灣好新聞 ・ 13 小時前
有機生活日中興大學登場 90個攤位展售多項農產品
（中央社記者趙麗妍台中8日電）農業部農糧署今天輔導國立中興大學舉辦「2025有機生活日」活動，以「水果小鎮出任務．拾起有機回憶」為主題，設有90個攤位展售多樣有機農產品，讓民眾體驗有機農業的多元樣貌與魅力。中央社 ・ 11 小時前
今年經濟成長率 台經院上修為5.94%
在ＡＩ引擎帶動下，投資與出口推升台灣今年經濟動能，台經院昨天大幅上修今年經濟成長率至百分之五點九四，台經院院長張建一表示...聯合新聞網 ・ 1 天前
詆毀和侮辱中國可判5年有期徒刑？韓國執政黨的刑法修正案提議惹議
過去一段時間以來，韓國經常爆發「反華遊行」，也引發廣泛爭議。對此，韓國執政黨「共同民主黨」國會議員楊富男於4日領銜，提出包含不可以詆毀特定國家的《刑法》部分修訂法律案。提案稱，誹謗特定國家、國民、種族名譽的人，將被處以5年以下有期徒刑、或1000萬韓元（約新台幣21萬）以下罰款；公然侮辱者，將被處以1年以下有期徒刑或200萬韓元（約新台幣4.25萬）以下罰款......風傳媒 ・ 14 小時前
Amazon 推出 AI 電子書翻譯服務「Kindle Translate」
Amazon 推出以 AI 驅動的電子書翻譯服務「Kindle Translate」，以幫助在Kindle 上著書籍上架的作者去擴展海外讀者群。Yahoo Tech ・ 16 小時前
永靖鄉農會舉辦「幸福蔬果 花現永靖」農產品推廣行銷活動
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為行銷在地農特產品，發揚地方特色，永靖鄉農會今(8)日上午舉辦「幸福蔬果互傳媒 ・ 12 小時前
稅制手段為何撬不動空屋困境？專家直指三大關鍵：政府有無決心最要緊
房價不跌、租金持續攀升，政府推出「婚育宅」與囤房稅2.0，希望以稅制手段逼出市場上的空餘屋，活化住宅供給。專家直言，從空地稅到空屋稅的討論，長年陷入「法有其名、效難其實」的困境，關鍵不在稅率多高，而在稅基與執行力是否到位，若制度仍讓閒置資產「課得輕、查得慢、執得緩」，再多政策恐也難解空屋困局。太報 ・ 20 小時前
印尼清真寺爆炸！至少54人送醫搶救 17歲嫌犯疑被霸凌埋殺機
【緯來新聞網】印尼首都雅加達北區一所高中的清真寺7日中午爆發爆炸意外，當時正逢伊斯蘭教徒進行週五聚禮緯來新聞網 ・ 14 小時前
高雄市長初選民調「賴邱之爭」？ 陳其邁替許智傑發聲了
有意參選高雄市長的國民黨立委柯志恩8日前往高雄彌陀港虱目魚文化節活動，對於敵手陣營民進黨高雄市長黨內初選民調傳出「賴邱之爭」，柯志恩表示「許智傑覺得不公平欸，岱樺委員造勢也很成功」，認為民調僅供參考；高雄市長陳其邁指出，民調差距小是因為大家在立院都很努力，「許智傑也不錯啊，不要把他當塑膠對不對。」中時新聞網 ・ 14 小時前
鄭麗文被疑參與統派活動 蔣萬安：應紀念為中華民國與台灣奉獻的前輩
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文今（8）日下午出席白色恐怖秋祭追思慰靈大會，活動追思對象包括共諜吳石，引發外界質疑她參與統派活動與中華民國立場不符，對此，鄭麗文回應，活動旨在紀念白色恐怖時期政治受難者，盼兩岸人民不再因政治信仰而犧牲，台北市長蔣萬安則對此回應，應紀念為中華民國與台灣奉獻的前輩。 由於白色恐怖秋祭追思名單中包括共諜吳石，外界質疑該活動具統派色彩，與中華民國立場相違，鄭麗文昨天出席「馬習會」十週年研討會時被問及此事回應指出，活動目的在於悼念白色恐怖時期所有政治受難者，而非政治立場表態。她表示，國共內戰後，全球陷入冷戰對峙，台灣在五零年代經歷嚴峻政治肅殺時期，從二二八事件到白色恐怖、清鄉運動，許多人因政治理想遭受迫害，她強調，兩岸人民都曾有因信仰與政治立場被犧牲的悲劇，希望這樣的歷史不再重演，台灣社會能以民主包容的態度看待不同聲音。 共諜吳石。 圖：翻攝自維基百科 針對外界批評，鄭麗文回應，歷史上台灣有許多共諜案，同樣也有國民黨員在中國被逮捕，這些都是時代的悲劇，她盼望台灣不再讓人民為政治理念付出生命代價，呼籲外界以和平與理解的視角看待歷史事件。 對此，蔣萬安上午出席新頭殼 ・ 14 小時前
2025香芋銅鑼庄產業文化活動 中平集會所熱鬧登場
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】銅鑼鄉公所今（8）日在中平集會所舉辦2025香芋銅鑼庄產業文化活動，規畫市互傳媒 ・ 9 小時前