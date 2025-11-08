全年經濟成長率坐5望6 學者：亮眼經濟數據下有隱憂

（中央社記者潘姿羽台北8日電）2025年接近尾聲，關稅衝擊之下，國內機構原本預期今年經濟成長「保3」都是場苦戰，沒想到AI商機超乎預期，智庫陸續上修今年經濟成長率，全年料將「坐5望6」。然而，學者專家提醒，亮麗數據背後存在3隱憂，尤其AI帶動出口暢旺，恐提升貿易風險。

美國總統川普4月宣布對等關稅，在全球投下震撼彈，由於台灣是出口導向經濟體，當時國內主要預測機構對台灣經濟展望保守，甚至趨於悲觀，主計總處當時曾說，今年經濟成長要保3「有點困難」。

廣告 廣告

不過川普隨後給予90天豁免期，各國爭相排隊與美談判，希望達成貿易協議，降低關稅衝擊，目前多國談判進度持續，稅率也較原始版本明顯降低。

在此同時，AI商機延續加上拉貨效應大爆發，台灣第2季經濟成長衝出8.01%的超高水準，而後也因為AI熱潮出乎預料暢旺，第3季經濟成長率概估也達7.64%，照此趨勢發展，全年經濟成長率5%起跳不是問題。

AI狂潮來襲，加上關稅負面衝擊不如想像嚴峻，國內主要預測機構紛紛大幅上修經濟預測。中經院4月預測在中性情境下，台灣今年經濟成長僅1.66%，10月中旬發布的最新預測值卻高達5.45%；台經院4月估全年成長2.91%，11月6日最新預測拉高至5.94%，進逼6%。

台灣今年經濟成長率「開低走高」，根據主計總處說法，今年經濟成長至少5%起跳，這水準將是4年來最佳表現。不過學者專家提醒，台灣出口暢旺恐暗藏貿易風險、AI產業與傳產兩極化發展，以及AI泡沫化等3大隱憂。

美國緊盯貿易逆差 台灣出口狂飆添隱憂

廣告 廣告

根據央行資料，2024年台灣為美國第6大貿易入超國，僅次於中國、墨西哥、越南、愛爾蘭及德國。

台經院景氣預測中心主任孫明德直言「AI推升台美經濟，但也提高貿易風險」。他表示，台灣靠著AI商機大爆發，出口締造佳績，但這同時也是美國貿易逆差；近期央行才說，推估今年對美順差擴大至1200億美元，而且美國對等關稅打擊不到台灣強項資通訊商品，美國明年很可能會出新招。

此外，今年以來，傳產與AI產業兩極化的現象一再被提及。遠雄人壽風控長儲蓉日前以「冰與火共存」形容台灣出口兩極化的現象，中經院副院長王健全更說，「沒有AI就BI（悲哀台語諧音）」。

中央大學經濟系教授吳大任表示，單看經濟成長率、出口等數據，確實會覺得總體經濟非常樂觀，細看結構，其實有許多警訊，傳統產業受到對等關稅衝擊，低迷情勢可能蔓延至就業市場；另外，美國今年可能超越中國，成為台灣最大出口國，關稅風險對直接貿易帶來很高的不確定性，其中最大風險就是美國232條款的半導體關稅。

吳大任認為，儘管半導體關稅還沒定案，且台積電可望豁免，但美國希望台灣將半導體生態系複製至美國，如果後續成果不如美國預期，關稅豁免可能還有變數。

AI泡沫成為未爆彈？專家分析正反意見

吳大任直言，AI狂潮來襲，科技公司都砸錢投資AI、買AI晶片，但是技術剛推出時是成本最高的時刻，在此階段，高額投資無法帶來足夠的獲利，過早投資反而可能引發風險。一旦AI泡沫破裂，恐怕對台灣經濟帶來重擊。

台經院產經資料庫總監劉佩真則指出，認為AI可能泡沫化的人，主要是擔心AI巨擘投資的規模與速度，遠超出當前所能創造出的獲利規模及經濟價值，而且資產集中在少數大型業者，令外界難以分辨究竟是實質需求，還是資本炒作。

至於看好AI者，劉佩真說，支持方認為這波AI浪潮有別於2000年網路泡沫，因為2000年代網路商機，停留在概念式想法，如今AI已有實際應用，而且主力都是大型科技業者，財務穩健，實際獲利也足以支撐投資AI所需。

劉佩真以台積電說法佐證，台積電董事長暨總裁魏哲家日前法說會上表示，AI需求依然強勁，且比預期還要強。

劉佩真指出，面對外界對AI泡沫疑慮，魏哲家不只說過，AI需求是真實的，並提到大型語言模型處理文本的詞元（token）數量爆炸性增長，帶動對先進半導體需求上升；魏哲家這番話與輝達執行長黃仁勳所言，AI效能每3個月就能翻倍，其實不謀而合。

劉佩真認為，市場對於AI是否泡沫化仍有質疑聲浪，但至少從台積電說法及擴產態度看來，仍是樂觀中帶點審慎，處於相對中性的態度。（編輯：林淑媛、楊蘭軒）1141108