全年舉債突破5千億 鄭麗文呼籲賴清德三思

▲國民黨主席鄭麗文說，總統賴清德不斷提高國防預算，將讓台海變成火藥庫，呼籲賴清德三思，懸崖勒馬。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 中共對台軍事威脅不斷，總統賴清德今（26）日宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，未來也將會把國防預算逐年提高到GDP的5%。國民黨主席鄭麗文說，賴清德不斷提高國防預算，將讓台海變成火藥庫，呼籲賴清德三思，懸崖勒馬。

鄭麗文指出，這次所提的高達1.25兆軍事特別預算，連同今年度國防支出總預算9495億元，必須舉債2千多億，還有兩項特別預算舉債1008億，若再加上賴清德提的1.25兆預算，光是今年度舉債規模就突破5千億。她批評這已經遠遠超過法定的舉債上限，將對於應該要有的財政紀律產生嚴重排擠作用。

鄭麗文質疑，賴清德以及國安團隊難道對這些財政問題都沒有任何考量嗎？她指出，關於如何永續維持世代正義，以支持如此龐大的國防特別支出，賴清德沒有任何說明，也沒有提出任何可行方案，顯示政策缺乏長遠規劃與透明度，堂堂中華民國元首，對如此重大的國家政策，竟然沒有向全民報告或跟國會說明，也沒有進行專業討論與具體評估。

她批評賴清德的作法是直接對外國媒體投書，強調這項投書顯然不是向台灣主人報告，如此行為是「自貶身價、自毀國格」，讓人覺得難以接受。她質問中華民國還是民主國家嗎？預算特別條例難道不須經過國會？難道國會形同虛設嗎？她認為應該要有誠信正義、民主程序，但現在卻是通通不存在，全部被跳過。

鄭麗文另外表示擔憂，質疑難道台灣與美方之間沒有正式溝通管道？要用投書方式宣布如此重大的國家政策，真的還是史上第一遭，從來沒有看過，這背後考量顯然有絕大政策失誤，嚴重損壞國家元首該有的格局。她更嚴厲警告：「賴清德，您在玩火啊！」

她指出，賴清德在國安會議後的重大宣示，正值在大罷免之後，賴清德陷入內憂外患與嚴重政治領導危機。她相信國人非常殷切盼望，賴清德能重新調整腳步、重新反省過去上任這一年多來的許多作為與路線，「但是，我們沒有看到，反而看到的是用『更加激進且危險的手法』，將國家安全2300萬人的幸福，推到懸崖邊，面臨重大危機。」

鄭麗文呼籲賴清德千萬不要成為麻煩製造者。她認為在賴清德一番談話中，重提兩國論，再次大步向台獨邁進，「這絕對不是2300萬台灣人民所樂見的」。她也擔憂，賴清德的作法不但讓「台海變成火藥庫，還把台灣變成兵工廠」，連台灣未來所有經濟產業發展，「難道都要建立在戰爭之上嗎？」她以國會第一大黨身分，希望賴清德「三思」，能夠懸崖勒馬，積極成為和平締造者。

