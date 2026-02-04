全年通報超過一萬件 台南捕蜂捉蛇全年無休

森保科長朱健明（圖中）與廠商說明捕蜂捉蛇政策與安全注意事項。（記者翁聖權攝）

記者翁聖權／新營報導

台南市每年捕蜂約四千五百巢，捉蛇約六千隻，全年通報超過一萬件。自一一０年起，由單一廠商專責處理捕蜂捉蛇業務，全年無休，不論市民遇到蜂巢或蛇類出沒，都能立即獲得專業協助。

農業局二月四日上午與義消及承攬廠商睦昂公司在民治市政中心舉辦記者會，宣導捕蜂捉蛇為民服務政策，並說明蜂蛇習性與安全注意事項，降低民眾與蜂蛇發生衝突的風險。森保科長朱健明指出，自實施捕蜂捉蛇單一廠商專責處理後，一一五年度由近七十名義消組成專業服務團隊，快速到場處理，讓市民更安心。民眾遇到蜂蛇問題，可撥打市民服務專線一九九九、廠商專線０九六五五六五九八０或農業局免付費０八００二四一三一四等多重通報管道。

廣告 廣告

睦昂公司指出，捕蜂為民服務時間為每天早上六點至深夜十二點，摘除會依蜂種、位置及危險程度分級處理。若蜂巢位於校園、公共空間或已造成民眾被螫，將立即摘除。虎頭蜂案件則由廠商先向民眾說明習性，再於下午五點後摘除；非虎頭蜂且蜂巢非位於校園、公共空間，也沒有民眾遭受蜂螫，則於接獲通報起廿四小時內完成摘除。捉蛇服務則是全天候不打烊。根據統計資料顯示，捕蜂案件以虎頭蜂為主，約占五十七趴；捉蛇案件以臭青公最多，眼鏡蛇次之，蜂蛇活動範圍逐漸都市化。

農業局呼籲民眾未熟悉蜂蛇習性時，切勿「招蜂弄蛇」，多一些防護，少一些危險。