全年配額賣光了！BMW為這款新車緊急加班趕工
記者鍾釗榛／綜合報導
BMW的電動車轉型計畫迎來首個大勝利！首款採用全新「Neue Klasse」平台的純電休旅iX3，自去年秋天亮相以來就掀起瘋狂搶購潮。雖然正式交車要到今年三月，但截至目前，2026年全年產能幾乎全數售罄，甚至逼得BMW總部緊急調整生產計畫。這波熱潮，也讓BMW在歐洲電動車市場的訂單占比飆升到三分之一。
德布勒森工廠加班開工
為了讓買家不用等到2027年才能交車，BMW 定提前啟動匈牙利德布勒森新工廠的第二個生產班次，全力提升產能。iX3的熱賣不只是銷量數字，它象徵著Neue Klasse平台首發作戰成功，也為即將到來的純電3系列鋪路，市場動能可望持續延燒。
戶外生活更便利
iX3 除了外型與性能吸睛外，BMW還同步優化充電功能，提供選配22 kW AC快充，讓家用或辦公室充電時間大幅縮短；同時支援最高3.7 kW的V2L對外供電，露營或戶外用電都能派上用場。車色也新增「尤加利綠」與「消光太空銀」，再搭配亮白方向盤和M標誌鑰匙，讓個性化選擇更完整。
iX1、iX2續航升級
BMW也沒有忘記入門款電動休旅。iX1與iX2導入更高效的碳化矽半導體，續航里程平均增加約40公里，其中iX1 eDrive20甚至突破500公里大關，日常使用更加省心。
Neue Klasse時代啟航
隨著iX3領跑市場、入門車型升級，BMW的Neue Klasse世代正式起航。這不僅代表品牌純電戰略落地，也讓老牌豪華車廠在全球電動車市場再次展現強大號召力。
