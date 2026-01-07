全年99.3萬人次！基隆港郵輪創4項歷史新高
[NOWnews今日新聞] 台灣港務公司基隆港務分公司統計2025年基隆港國際郵輪數據，全年共計436艘次、99.3萬人次，人次創歷史新高，此外也同時突破「外籍旅客人次」、「Fly-cruise(船進機出/機進船出) 旅客人次」、及「新船首航次數」等4項歷史紀錄，可謂台灣郵輪史上大豐收的一年。
郵輪漲勢未歇息！基隆港的「三本柱」
2025年基隆港國際郵輪達99.3萬人次，較2024年之78.7萬人次大幅成長26.2%，較2019年歷史高峰94.6萬成長約4.9%，龐大的規模首要來自麗星郵輪的回歸，共帶來158艘次、31.2萬人次；其次是在基隆港部署亞太最大噸位客船的地中海郵輪，總計60艘次、26.9萬人次；歌詩達郵輪則以84艘次、22.9萬人次居第三位。三家郵輪公司市佔超過81.6%，儼然成為基隆港郵輪的「三本柱」。放眼2026年，麗星郵輪、地中海郵輪皆有增加航班的規劃，基隆港郵輪漲勢仍未歇息。
外籍旅客的部分，2024年剛以26.6萬人次創歷史紀錄，2025年又以37.6萬人次破新高，漲幅達41.3%，帶動整體旅客人次創新高。主要歸功於掛靠港郵輪(旅客船進/船出)整體艘次較去年增加53艘次、人次增加約8.8萬人次。
值得一提的是，歌詩達莎倫娜號2025年在基隆港運作了共7趟韓國包船航程，搭載了韓國旅客約3.1萬人次到北北基地區遊玩，帶動韓國旅客在整體外籍旅客佔比從去年之2.9%成長至11.4%。(2025年外籍旅客國籍佔比前四名分別為日本32.1%、美國16%、韓國11.4%及德國6.5%)。外籍旅客中「船進機出/機進船出」之Fly-Cruise旅客共計6.1萬人次，較前高峰2018年的3.8萬人次大增58.9%，主要來自於挪威郵輪14艘次之母港航線，全船皆以外籍旅客為主，全年共帶來2.7萬人次Fly-Cruise旅客，佔所有Fly-Cruise旅客之44.4%。
里程碑！2025年吸引19條新船首航基隆港
台灣港務公司多年來持續致力國際行銷及爭取客戶，有了階段性的成果。2025年共計吸引了19條前所未見的新船首航基隆港，成為史上之最。其中更有4艘全台首見的郵輪品牌插旗基隆，分別為探險型之星凝郵輪（Scenic Cruises）、奢華型之三井海洋郵輪（Mitsui Ocean Cruises）、首家韓國資本之頭源郵輪(Duwon Cruise & Ferry Co., Ltd.)以及艙房產權屬於旅客(而不歸屬船東)的住宅郵輪(Villa Vie)。住宅郵輪旗下奧德賽號(Villa Vie Odyssey)以連續在港靠泊4天創全臺單航次在港最久的紀錄，意味外國旅客更願意深度探索臺灣。三井郵輪旗下海洋富士號（Mitsui Ocean Fuji）首季造訪即開闢多母港航線，讓臺灣旅客可以就近由基隆港登船。
台灣港務公司指出，整體看來，基隆港的郵輪除了量的成長外，也朝更多元化的方向邁進，有助於產業體質的健康發展及永續經營。除了爭取航線，台灣港務公司也從細節出發提升顧客體驗，預計今年將捐贈經費供移民署於基隆港西岸旅客中心增設4道自動化證照查驗設施，併同既有設備共可提供8道自動化通關服務，提供更智慧及順暢的通關環境。
此外，疫情前冬季多為郵輪淡季，疫後地中海郵輪、麗星郵輪紛紛增加冬季母港航班，考量基隆天候濕冷，今年將試辦在西岸旅客中心候船大廳的廁所洗手臺導入高緯度國家較常見的溫水水龍頭，期待旅客愉快的郵輪假期就從基隆港客運碼頭開始！
