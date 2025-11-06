全建材佈局發威 國產營運獲利成長審慎樂觀

【記者柯安聰台北報導】受惠國產建材（2504）往低碳優勢的全建材集團佈局，旗下上櫃公司惠普（8424）創下史上最高的前3季獲利、每股盈餘EPS達4.14元，年增逾2成。佈局ALC輕質磚與版材的國宇建材，也在今年產能調校成熟下獲利穩健成長，加上去年成立的再生混凝土公司重置資源科技，受惠於科技建廠不斷，前3季營收呈現爆發性成長，年增達1589％，全建材集團佈局獲利顯著發酵，帶旺國產建材集團穩健且正向的獲利表現。



國產建材往優質的全建材集團邁進，近年加速推動綠色營運佈局，不僅混凝土本業穩健成長，旗下的惠普、國宇建材、重置資源科技等關係企業，營運表現也十分亮眼，一起撐起全台龐大建設需求。旗下矽酸鈣板廠商惠普受惠於產線持續整改，良率、生產效能有效提升，並獲經濟部節能減碳專案補助，再加上今年營建業處新建案陸續完工的後裝市場需求高峰，今年前3季創下史上最高的前3季獲利紀錄，前3季營收為8.13億元、年增6.30％，稅後淨利1.49億元、每股盈餘4.14元、年增逾2成。





圖：國產建材往低碳優質的全建材集團邁進，近年加速推動綠色營運佈局，不僅混凝土本業穩健成長，旗下的惠普、國宇建材、重置資源科技等關係企業，營運表現也十分亮眼，一起撐起全台龐大建設需求。



除了旗下的上櫃公司惠普表現卓越，近年成立的國宇建材與重置資源科技表現也不遑多讓，國宇建材發展高壓蒸氣養護輕質氣泡混凝土（ALC），包括ALC輕質磚與板材等環保建材，歷經3年多的耕耘，產品已累積良好口碑，未來將積極擴展市場版圖；重置資源科技則提供「低碳暨再生混凝土解決方案」，多款產品已取得ISO 14067碳足跡認證，滿足各種營建市場需求，推出1年以來，已經獲得目標市場如南部各大科學園區大廠青睞採用，營運成長迭創新高，前3季營收更較去年同期成長達近16倍，企業開始進入高成長的曲線模式。



對於當前的營運展望，國產建材佈局低碳優勢的全建材集團發展相當順利樂觀！惠普目前有3條生產線，近年因應低碳永續的趨勢，持續進行整改，去年更順利爭取到經濟部「以大帶小製造業低碳及智慧化升級補助」，補助案不僅有助公司與供應商一起節能減碳，補助款更發揮降低成本效益，公司的毛利率水準均較以往提升。由於今年和明年均是新建案的完工高峰期，更讓惠普所處的一般室內裝修工程市場蓬勃發展，明年的營運持續看好中。







圖：國產建材實業佈局全建材集團競爭優勢，旗下惠普、國宇建材、重置資源科技等關係企業，擴大搶攻如圖的中研院量子中心等前瞻指標建築，今年開出產能，讓獲利續創佳績。



國宇建材則憑著生產線AI自動化、生產產能調校成熟化，生產的國宇ALC輕質磚、輕質嵌板等環保建材，不僅獲得再生與高性能綠建材雙標章，也取得SGS ISO 14067碳足跡認證，減碳率77.6%，還可爭取綠建築與低碳建築最高容積獎勵，已成功應用於多起房建案，包括淡水「海洋都心」、林口「國家檔案館」、以及全台相關的科技建廠，市場商機相當龐大，目前全年最高設計產能達20萬立方米，營運進入成長期，逐步擴大市場版圖。



國產建材集團支持低碳循環經濟佈局，去年下半年成立的重置資源科技，回收半導體科技大廠的晶圓細料副產品，研發出兼顧建築結構安全的再生混凝土等系列產品，並提供「低碳暨再生混凝土解決方案」，自去年下半年正式營運以來，今年前3季營收更呈現爆炸性成長，年增近16倍。



目前重置資源科技已取得6項ISO 14067碳足跡認證，2項SGS配比驗證，並申請預拌混凝土廠驗證與低碳循環建材認證，累積相當多的成功案例客戶，如科技大廠於南科工區興建的停車場鋪設，以及周邊的假設工程，還有中央研究院南部院區的量子科技實驗大樓，也使用重置再生混凝土施作假設工程，預估2026年營運成長將更為顯著，持續為集團貢獻實質獲利。（自立電子報2025/11/6）