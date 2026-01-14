全恩菲來了！重磅加盟新北國王啦啦隊 見面會日期曝光「名額有限」

全恩菲終於加入台灣啦啦隊行列。（翻攝IG@_j.eunb）

韓籍女神全恩菲終於正式加盟台籃！TPBL新北國王今日重磅宣布她加入啦啦隊QUEENS行列，同時也公布粉絲最期待的見面會日期，名額有限！

事實上，全恩菲去年12月聖誕主題週時，就曾以特別嘉賓於新莊城堡登場，外界持續好奇她是否有機會成正式成員，如今宣布終於官宣，她將於接下來7場主場賽事中登場應援。

全恩菲加盟新北國王啦啦隊QUEENS。（翻攝IG@_j.eunb）

新北國王表示，全恩菲亮眼外型與親和力，還有十足迷人的舞台魅力，無不讓各位留下深刻印象，在各方敲碗許願之下，球團成功邀請全恩菲加入 KINGS這個大家庭。

廣告 廣告

全恩菲也留話給大家說：「再次回到新北國王的主場，我真的超級期待！上次擔任聖誕嘉賓，就被球迷的熱情感染，讓我留下珍貴的回憶。這次能以正式成員身分登場，我期待和球迷們一起享受每一刻的激情！」

此外，新北國王馬上透露，2月1日將為全恩菲舉辦個人見面會，讓各位能近距離互動，但值得注意的是參加名額有限，僅120名參加，詳細活動資訊待球團後續公布。

更多鏡週刊報導

安芝儇突穿婚紗！深V罕露事業線 網暴動：公主出現了

未能見父親最後一面...母親也病倒恐動手術 邊荷律強忍悲痛：我正努力撐著

樂天女孩爆機場深吻CEO！球團回應了 本人首發聲