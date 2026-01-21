全恩菲有伴了！新北國王啦啦隊豪華補強 李貞潤吐3年感性心聲

李貞潤感性表示，等了3年終於成為台灣啦啦隊。（圖／IG@newtaipeikings）

TPBL台灣職籃新北國王專屬啦啦隊NEW TAIPEI QUEENS，自宣布迎來「韓版邱淑貞」全恩菲之後，今（21日）再度拋出震撼彈，請來兩大韓籍啦啦隊金泰琳、李貞潤助陣，為台灣打造黃金韓援三本柱，消息震撼球迷。

新北國王今透過社群平台隆重宣布，兩位韓援金泰琳、李貞潤確定加入NEW TAIPEI QUEENS，而且未來8場主場賽事都會現身。

擁有身高165公分的金泰琳，有著鄰家姊姊的稱號，是有著豪爽笑聲與強大舞台感染力的女孩，曾擔任舞台劇演員、雜誌模特兒及擔任 MC 主持等豐富的演藝資歷，2024 年也曾來台參與「世界棒球 12 強賽」於台北大巨蛋應援，也是在台韓援安芝儇的好友。

李貞潤身高168公分，被譽為「全能女神」，是有著棒球、籃球、排球三位一體的深厚應援實力，綽號「反差萌」的她能一秒從高冷美人變成甜心女孩，曾參與 2025 年舉辦的「世界棒球經典賽資格賽」應援，擁有非常豐富職業球隊啦啦隊經驗。

繼全恩菲(左)後，新北國王在宣布金泰琳(右)、李貞潤加盟，打造豪華黃金陣容三本柱。（圖／IG@newtaipeikings）

據了解，李貞潤和金泰琳在台灣均屬「2s娛樂」經紀公司，也是安之儇、南珉貞、Mingo、李晧貞、金賢姈的同門師姐妹。近幾年也一直都在台灣展開活動，卻遲遲未有任何球隊邀約，幸好在新北國王的邀約下，讓他們終於能以台灣啦啦隊的身分站上舞台。

金泰琳也發文表示：「你沒有看錯，這不是夢。這一切，都是因為我們公司，以及你們的支持。剩下的賽季我一定會努力表現，請大家好好看著我、繼續支持我」。

李貞潤則感性回應：「我大約為了這一刻努力並等待了三年！為了一起應援並等待我的粉絲們，以及幫助過我的 2S 家人們，我會更加努力的。會一直懷著感謝的心，展現最燦爛、最明亮的樣子給大家。最重要的是，能與這支如此出色又帥氣的團隊一起迎接那一刻，真的感到非常幸福與榮幸。」

