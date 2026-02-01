全恩菲辣穿「黑絲網襪」登台 「貼地大跳」電暈粉！

娛樂中心／江姿儀報導



南韓籍啦啦隊女神全恩菲擁有精緻五官，以及不科學的性感身材，火辣舞姿圈粉無數，更有「全糖女神」、「韓版邱淑貞」之稱，讓球迷們留下深刻印象。全恩菲來台發展，今年初驚喜宣布正式加入新北國王啦啦隊「Queens」，與金泰琳、李貞潤組成該隊「韓援三本柱」。今（1日）全恩菲舉辦首場個人見面會，辣換多套戰袍，登台大秀舞技。





全恩菲2025年曾擔任新北國王主場聖誕嘉賓，2026年1月驚喜宣布加盟啦啦隊。（圖／翻攝自全恩菲IG、IG＠newtaipeiqueens）

全恩菲2025年12月曾擔任新北國王主場嘉賓，化身聖誕女郎，甜美又不失性感，迷倒無數台灣觀眾。2026年1月新北國王啦啦隊「NEW TAIPEI QUEENS」拋出震撼彈，宣布全恩菲正式成為啦啦隊的一員，球迷嗨翻開始期待女神首場應援。今（1日）全恩菲加盟後首場個人見面會登場，不藏私展現專業舞技，性感指數破表掀起全場暴動。

全恩菲披戰袍辣穿「黑絲網襪」登台 「貼地大跳」狂秀舞技電暈粉！

全恩菲今（1日）舉辦來台加盟後首場個人見面會，辣換多套戰袍，登台大秀舞技。（圖／翻攝自IG＠newtaipeiqueens、全恩菲IG）

根據《NOWNEWS今日新聞》報導，全恩菲一改甜美風，剛開場她就穿著「111號」粉色背心球衣登場，還特別捲起衣襬，露出纖腰；下身搭配黑色激短熱褲、高跟長靴，黑絲網襪緊緊包裹著修長美腿，披散的捲髮隨舞蹈動作甩動，台下觀眾全看呆。除了與粉絲玩互動遊戲、競標賣球衣之外，活動結束前全恩菲變裝，換上超貼白襯衫、開衩黑短裙以及黑絲襪，腳踩高跟鞋化身「性感OL」，繼續秀出火辣舞姿。













