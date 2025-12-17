全恩菲3度求職成功「簽約內幕曝光！」1態度動搖台灣新東家

全恩菲在台成功找到第3家經紀公司，經紀人也發出長文，消除外界質疑聲浪。（圖／翻攝IG@_j.eunb、＠eunbi.0219授權提供）

前韓國起亞虎啦啦隊女神全恩菲，原本決心要在台灣發展，卻多次傳出負面消息，今年更連續換掉2間在台合作公司，種種操作讓人霧裡看花。如今，全恩菲再度獲得機會，17日由「玖玥玖創意娛樂」宣布以「合作夥伴」簽下，面對外界疑慮，經紀人也親自發出長文回應。

「玖玥玖創意娛樂」經紀人17日下午透過社群發文表示，他清楚知道全恩菲今年在台灣的狀況，「短短的一年內，她經歷了多次公司環境的轉換...但我們看見了她最珍貴的一面：那份渴望舞台、渴望發光的靈魂，從未因挫折而熄滅。」

他坦言，全恩菲在這段期間，積極地主動聯繫他並徵詢諸多建議，「坦白說，我並沒有給予能否正式合作的回應，畢竟要完全翻轉過去及接下來的路充滿未知。」不過，正因為全恩菲的鍥而不捨，讓公司決定敞開大門，「讓我看見了一個女孩為了夢想可以多麼強大。我看見了她的光，更相信她能照亮這個產業的未來。」

在經過無數式的溝通和規劃後，雙方終於正式簽下這份合約。最後，經紀人向外界展現決心，「在這個產業還算菜鳥的我，帶領我們的團隊，縱使總是有些被刻意抹黑及不看好的聲音，但我們公司全部人的意志堅定，帶著一顆認真及永不放棄的心。希望能得到更多人的認可，所有在玖玥玖的家人都是如此堅定的走在這條道路上，能帶給各位更多的內容，希望各位可以持續給我們力量，讓我們持續前行。」

事實上，玖玥玖今年簽下韓國「初戀系女神」金娜妍之後，宛如挖到石油一樣，接連宣布與多位韓援女神合作，包含正式夥伴鄭熙靜、李藝斌，以及合作夥伴金裕娜、甘書潤、李今珠、金海莉、劉世彬，如今又宣布簽下外界期待已久的全恩菲，讓網友們通通驚呆。

全恩菲現任經紀人、玖玥玖創意娛樂經紀人全文：

2025年，對於全恩非來說，我想是充滿挑戰甚至有些動盪的一年。短短的一年內，她經歷了多次公司環境的轉換，我們或許無法全然體會其中辛酸，但我們看見了她最珍貴的一面：那份渴望舞台、渴望發光的靈魂，從未因挫折而熄滅。

其實，這段時間中，恩菲曾多次主動與我聯繫徵詢許多建議，幾次談話過程中，坦白說，我並沒有給予能否正式合作的回應，畢竟要完全翻轉過去及接下來的路充滿未知。

然而，真正動搖我的是她的「鍥而不捨」。無論身處多麼混亂的風波，她始終堅持與我們溝通，那種不輕言放棄的韌性，讓我看見了一個女孩為了夢想可以多麼強大。

我看見了她的光，更相信她能照亮這個產業的未來。

經過無數次的溝通與規劃，上個月她帶著滿腔的熱誠特地飛抵台灣。在一次晚餐會面中，我們正式簽下了這份合約，決定併肩作戰的盟約。

在這個產業還算菜鳥的我，帶領我們的團隊，縱使總是有些被刻意抹黑及不看好的聲音，但我們公司全部人的意志堅定，帶著一顆認真及永不放棄的心。

希望能得到更多人的認可，所有在玖玥玖的家人都是如此堅定的走在這條道路上，能帶給各位更多的內容，希望各位可以持續給我們力量，讓我們持續前行。

