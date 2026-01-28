全成圍爐宴持續20年台中郵局發行郵票當賀禮

▲台中郵局與基金會合作，首次為社福團體發行「守護社區老朋友」個人化郵票，送給長者當做年節賀禮。(圖／記者金武鳳攝，2026.1.28)

[NOWnews今日新聞] 馬年春節腳步近，全成社會福利基金會連續第20年，為社區獨老及弱勢家庭舉辦歲末圍爐送暖活動，今(28)日席開24桌邀請近300人參加。台中郵局與基金會合作，首次為社福團體發行「守護社區老朋友」個人化郵票，送給長者當做年節賀禮。91歲陳爺爺吹蠟燭過生日照片也登上郵票附籤，讓他開心直說「好新奇，在郵票上看到自己的照片！」

▲台中郵局為全成基金會發行的個人郵票，除了面值135元的郵票外，包括志工陪伴長者活動、慶生等照片，全部做成郵票附籤，（圖／記者金武鳳攝，2026.1.28)

圍爐宴上，基金會董事長聶玉美與台中郵局副局長王素珠，將近百份「守護社區老朋友」郵票送給長者，由104歲尹爺爺、91歲陳爺爺等四人代表接受。聶玉美表示，全成基金會為獨老舉辦的圍爐宴，今年持續第20年，台中郵局特別發行這套個人化郵票，是一份特別的年節賀禮，感謝台中郵局的用心。

▲全成社會福利基金會連續第20年，為社區獨老及弱勢家庭舉辦歲末圍爐送暖活動，今(28)日席開24桌邀請近300人參加。(圖／記者金武鳳攝，2026.1.28)

台中郵局副局長王素珠說，與全成基金會合作多年，過去都是提供物資，由於物資吃了、用了就沒有了。所以，想在20年這個特別日子提供特別禮物，就決定為全成基金會發行個人郵票，除了面值135元的郵票外，包括志工陪伴長者活動、慶生等照片，全部做成郵票附籤，希望提供長者做紀念，同時也是一種回憶。

▲全成社會福利基金會連續第20年，為社區獨老及弱勢家庭舉辦歲末圍爐送暖活動，今(28)日席開24桌邀請近300人參加。(圖／記者金武鳳攝，2026.1.28)

高齡104歲尹爺爺，看到自己出現在郵票中，直呼「哇~哇~哇，這是我!」，現場人員擔心人像太小，還拿著放大鏡供尹爺爺仔細找尋郵票中的自己。同時代表受贈的91歲陳爺爺笑說，郵票附籤是大家幫他過生日的照片，想不到自己竟成為郵票中的主角。

▲全成圍爐宴今年邁入第20年，除了大擺宴席，各界贈送的物資堆積如山，宴席後一一分送長者，希望他們都能過好年。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.28)

聶玉美表示，圍爐活動持續20年，是結合社會眾多暖心企業相挺，諸如台中郵局熱情響應外，還有萬和宮、佛光山惠中寺、臺中市心馨慈善會、歐客佬國際有限公司、金鑫融創工程有限公司、閎億工程顧問有限公司、中華順天母娘德儀會、曜興有限公司、桃園玉旨慈雲宮-朝雲聖母會、彰化福興地母宮-九玄聖道院、通天宮等，各行各業出錢出物資，招待長者吃大餐外，還贈送生活物資及禦寒衣物等，希望協助長者過好年。

