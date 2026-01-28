全成基金會服務獨老20年 台中郵局發行客製化郵票

（中央社記者郝雪卿台中28日電）財團法人全成社會福利基金會連續20年服務獨居長者及照顧需求家庭，台中郵局在今天的寒冬送暖活動中，為全成基金會發行個人化郵票，希望提供長者做紀念。

全成基金會今天在台中市南屯區田心里活動中心舉辦「寒冬送暖歲末圍爐」活動，席開24桌，全成基金會董事長聶玉美、台中市社會局主秘侯淑茹、台中郵局副局長王素珠等人出席同歡，會中並提供專屬獨居老人「金歲同慶、溫暖同行」慶生活動郵票，成為老人家最好的回憶。

王素珠表示，贈送物資用完就沒了，發行個人化郵票，可做為一種紀念，發現自己成為郵票中的人物，都很喜歡，也會很珍惜，同時也是一種回憶。這是台中郵局特別為全成滿20週年的客製化紀念郵票，以基金會服務的照片做為郵票畫面，這也是台中郵局首次幫社福團體客製化郵票。

侯淑茹指出，全成基金會寒冬送暖活動持續20年，一直關心弱勢個案，協助市府社會局推動很多活動，包括獨居老人服務、巷弄長照站及關懷據點等，希望老人家健康，就要讓老人家走出社區，也要讓老人家有地方可以去，全成每年活動結合很多單位，因應長者需要，長者今天聚完餐還可以領到物資過好年。

會中邀請登上郵票畫面的長者代表受贈，104歲的尹爺爺看到自己真的出現在郵票中，直呼「真的是我」，現場人員擔心人像太小，還拿著放大鏡讓尹爺爺仔細找找自己出現在哪裡。同時代表受贈的91歲陳爺爺說「這是大家幫我過生日的照片，我在吹蠟燭啦！」

聶玉美說明，全成基金會辦理115年度台中市獨居老人關懷服務計畫，除了派出自家長照交通車接送長者外，還租用3輛遊覽車邀請海線大安區、清水區、梧棲區等9行政區獨居老人一起共享圍爐餐會。（編輯：李錫璋）1150128