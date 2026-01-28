全成基金會連續20年舉辦獨老圍爐 台中郵局特製郵票讓長者成主角

長輩們成為製郵票中的主角。 圖：全成社會福利基金會/提供

[Newtalk新聞] 台中市全成社會福利基金會連續20年為社區獨居老人及照顧需求家庭辦理圍爐活動，台中郵局不僅響應活動，還讓長者們成為郵票中的主角，利用今（28）日的活動正式公開，主角之一的尹爺爺開心的大喊「這是我耶！」。

全成董事長聶玉美表示，全成迎來第20年頭辦理「寒冬送暖 歲末圍爐」活動，長年關注社區獨老議題的台中郵局特別客製專屬獨老「金歲同慶、溫暖同行」慶生活動郵票，於圍爐之際贈送給獨老長輩當年節賀禮，讓長輩在共享歡聚共餐時刻中，也能獲得獨一無二與收藏的年節賀禮。

廣告 廣告

高齡102歲的尹爺爺看到自己真的出現在郵票中，直呼「這是我耶！」工作人員拿出放大鏡讓尹爺爺仔細找找自己。同時代表受贈的還有91歲陳爺爺露出滿臉笑容說：「這是大家幫我過生日的照片，我在吹蠟燭啦！」4位高齡爺爺們由現場來賓手中接過A4大的郵票，開心的與貴賓們拍張紀念照。

表演迎賓舞的春社春安社區關懷據點的銀髮長輩們也是現場大亮點，今年由志工串聯舞曲，祝福現場參加圍爐的長者們每天都過的甜甜蜜蜜，身體健康事事如意。

聶玉美表示，除了台中郵局熱情響應外，還有萬和宮、佛光山惠中寺、台中市心馨慈善會、歐客佬國際有限公司、金鑫融創工程有限公司、閎億工程顧問有限公司、中華順天母娘德儀會、曜興有限公司、桃園玉旨慈雲宮朝雲聖母會、彰化福興地母宮九玄聖道院、通天宮及社區善心人士等。

全成基金會辦理115年度台中市獨居老人關懷服務計畫，除了派出自家長照交通車接送長者外，還租用3輛遊覽車邀請海線大安區、清水區、梧棲區等9行政區獨居老人一起共享圍爐餐會。台中市心馨慈善協會特別於現場提供禦寒保暖帽，陪伴現與會者一起過年冬。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

盧秀燕可以發「馬上有錢」春聯 陳俞融：普發現金卻不做實在諷刺

中國海軍完整作戰編隊航向太平洋 相隔25天再經宮古海峽進出

台中市全成社會福利基金會連續20年為社區獨居老人及照顧需求家庭辦理圍爐活動。 圖：全成社會福利基金會/提供