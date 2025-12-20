全按計畫走！張文下榻旅館距誠品僅50公尺 犯案前曾至頂樓拍耶誕燈場勘

張文曾在18日至誠品南西店場勘，詢問說要如何至頂樓拍攝耶誕燈。（翻攝畫面、讀者提供）

北捷恐攻案4死11傷，警政署今日於專案報告上揭露凶手張文背景及犯案前相關足跡，顯示他都按照其擬定的殺人計畫犯案，包括曾在18日至誠品南西店場勘，假意詢問說要如何至頂樓拍攝耶誕燈。

家人認：張文自幼就對槍械感興趣

張榮興說明張文背景，現年27歲未婚，曾擔任自願役，2021年因酒駕遭國軍開除，2025年7月因教召未到遭已妨礙兵役通緝，經連夜查訪其父母親、哥哥，發現他們已2年多未聯絡。

據家人說法，張文自幼就對槍械武器感到興趣，警方檢視其父母親家中，確實沒有近期生活用品，顯示張文都沒回家。

隨機攻擊案還有共犯？

另針對外界憂心的共犯與否？張榮興指出，經調閱監視器等，本月16日到19日期間，張文都以機車、步行，未與人做聯繫，從現場搜索，包含住處、旅館及其桃園住家，以及家人各項狀況，初步沒發現有共犯；北市警早上也有發布嫌犯是有計畫的隨機襲擊案，動機要持續釐清。

張文19日下午曾返租屋處縱火。（翻攝畫面）

張文犯案前去了哪？有哪些疑點？

張榮興補充張文犯案前足跡，16日起張嫌就在大同、中山騎機車活動，18日至誠品詢問要如何至頂樓拍攝耶誕燈，顯示其依照計畫進行犯案；至於犯案工具如汽油桶、推車，確認是從網拍平台取得，其他刀械及防毒面具則追查中。

有關住宿與相關關係人清查，張榮興指出，張文今年1月起承租公園路的租屋處，鄰居與房東表示他都單獨1人，無異狀，偶有噪音，房租繳納正常。

下榻旅館距誠品50公尺 全按計畫走

值得注意的是，張文12月17日入住千慧旅館，館方對他無特別印象，但旅館距離誠品僅50公尺，顯示同樣是按照計畫，來實施隨機襲擊事件。

有關數位鑑識、筆電、平板，張榮興說目前由刑事局、台北市警局持續鑑識中；至於傳在他租屋處看到筆記本及手寫筆記，他則駁斥說未發現。

