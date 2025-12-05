全推給前男友！虐貓惡女「三不知」 裝袋棄屍垃圾車詭辯：不知是貓

虐貓女供稱不知道垃圾袋是裝貓的屍體，因味道太臭才會丟入垃圾車。顏凱勗攝

信義區富陽街爆出大量貓屍遭棄置震驚社會，涉案的游姓女子今（5日）上午被帶往派出所製作筆錄，面對警方與動保處詢問，她全程以「不知道」作回應，並將所有責任推給前男友童姓男子。

游女供稱，家中的貓全是童姓前男友飼養與處理，「都是他打包的」，她不知道垃圾袋內是貓屍，只是聞到惡臭才順手拿去丟掉，對於為何會出現多達9具幼貓、3具成貓屍體，游女以「有的是生病死亡」含糊帶過，全程未正面回答是否有人為虐待情事。

警方與動保處不敢大意，今早在房東陪同下進入游女住所全面搜索，所幸並未發現其他動物屍體。但因游女並非現行犯，警方在詢後讓她先行離去，案件後續仍持續深入偵辦。

廣告 廣告

警方表示，將儘速通知童姓男友到案說明，釐清大量貓咪究竟是自然死亡，還是遭到虐待致死。動保處也指出，本案已依《動物保護法》重大情節啟動刑事移送，若涉故意或重大疏失虐待致死，多達數隻以上，恐面臨1年以上、5年以下刑期及高額罰金。



回到原文

更多鏡報報導

獨家直擊／殺貓魔女住處恐怖景象曝「臭到兩層口罩擋不住」 清出3大袋排泄物垃圾

獨家／誘捕翻車300萬被搶還被打 北市警雪恥！勦破黑幫風飛砂追回78萬

獨家／愛貓人士痛批動保處0作為！ 上週才說「無異狀」轉頭就見12貓3慘死