全支付乘車碼功能明全新上線

▲PX_Pay「搖一搖」全支付雙北乘車碼，捷運公車最高享50%回饋。

全支付宣布明（3）日起正式進軍公車、捷運等大眾交通領域！首波鎖定全台高密度通勤族的雙北地區，無論是PXPay升級全支付或全支付APP的會員，皆可「搖一搖」使用「乘車碼」功能搭乘台北捷運與雙北公車，該服務採「全支付帳戶」進行付款，會員可直接透過「連結銀行帳戶」線上儲值，或可至全台全聯/大全聯門市進行「現金儲值」；為了提供更直覺的操作體驗，全支付即日起將APP更新至最新版本，「乘車碼」功能顯示於首頁中部的工具列，方便快速點選。

此外，在分秒必爭的通勤時刻為縮短開啟路徑、簡化操作流程與優化使用者體驗，用戶可在解鎖手機並開啟APP後，直接「搖一搖」手機，乘車碼便會立即浮現，趣味又方便，也將大幅減少旅客滯留閘門的時間，讓無現金支付的便利性真正落實於高頻次的通勤場景中。

為歡慶全支付「乘車碼」功能全新上線，自明（3）日起至3月底止，用戶免登錄、掃碼成功付款即可享最高50%全點回饋，活動期間內，民眾搭乘「台北捷運」使用全支付乘車碼，單筆不限金額即享20%全點回饋，每月最高可享80全點。搭乘「雙北公車」則可享50%全點回饋，每月最高可達96全點。透過乘車碼整合交通支付服務，為通勤族帶來更直覺、有效率的日常通勤。

除此，全支付更進一步結合全聯生活圈打造「搭車即享、下車就買」的便利支付體驗，推出「搭車即贈券」的機制。凡於活動期間搭乘任一趟捷運或公車並使用全支付乘車碼成功扣款，即會自動派發一張「通勤樂購券」，提供雙北運輸搭乘後全通路消費加碼5%回饋優惠。該券可於全支付全台超過37萬合作據點使用，包含全聯及大全聯，單筆消費不限金額，皆可享5%全點加碼回饋，每券最高可得15全點，讓通勤與消費無縫銜接。