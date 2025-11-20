全支付傳盜刷 金管會：39件遭冒名發釣魚郵件詐騙 民眾難求償

全支付近期頻傳遭盜刷事件，引發社會關注。金管會今天表示，初步了解有兩類態樣，包括全支付遭冒名，以APP更新名義廣發釣魚郵件，共39案，另一件則屬店家疏漏，已退還爭議款項。銀行局說明，此案為隨機發送釣魚郵件，若民眾點入連結後自行輸入卡號、帳戶等資料，金融機構端可能會認定使用者未善盡保管資料義務，民眾較難提出求償。

根據金管會統計，全支付9月代理收付金額達新台幣63.45億元，穩居電子支付龍頭寶座，且全支付9月使用人數為674.7萬人，在業界排第三名。近期全支付頻傳遭盜刷事件，引發外界關注。

金管會銀行局副局長張嘉魁在例行記者會說明，全支付11月6日通報重大偶發事件，依規定11月17日送交報告到金管會，經初步了解，相關事件跟全支付內部系統沒有關係。此次盜刷分成兩個態樣，第一種是消費者與特定商家有爭議款項，共1件；第二種是全支付遭冒名以APP系統更新為名發送釣魚郵件，共39件。

銀行局官員說明，第一種是消費者在APP發現自己並未操作，但出現多筆消費紀錄，調查發現商家發了好幾筆扣款通知，屬於商家疏漏，因此商家也依協議返回爭議款項。

張嘉魁指出，第二種是不法人士冒名全支付廣發釣魚郵件，以全支付APP更新為名義隨機發信，全支付10月31日已通報165阻斷詐騙網站連結，業者在APP及媒體上也呼籲用戶提高警覺，提醒驗證時增加簡訊機制，並進行防詐宣導，業者也持續進行網頁監控等。

媒體關切，遭到釣魚郵件盜刷金額，是否有機會透過其他管道討回款項。

銀行局官員解釋，此案屬隨機發送釣魚郵件，全支付也提到有些民眾並非客戶，但也收到釣魚郵件，民眾點選不明連結後，進行APP更新、輸入綁定信用卡號碼或銀行帳戶號碼等金融工具等，機構端可能會認為使用者未善盡保管資料義務，確實較難求償。

金管會日前呼籲，詐騙集團近期也運用電子支付詐騙，呼籲民眾提高警覺，留意釣魚信件，若收到信件或簡訊要求點開連結、輸入基本資料或是OTP密碼，切勿點選相關連結，也應盡快向機構確認。另外，收到消費帳單時，若消費金額與幣別不符，或未消費卻收到通知，也應盡速向電子支付機構確認。