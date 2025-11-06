全支付再發聲明駁斥暗網售個資 母公司全聯也回應了

全支付近日驚傳釣魚攻擊，6日全聯高層受訪呼籲，民眾勿輕信非官方網站。（本刊資料照）

全支付近日驚傳釣魚攻擊，用戶盜刷金額高達8萬元，又傳出個資外洩在暗網販售。6日不僅全支付再度發緊急發布聲明強調，事件起因為釣魚網站仿冒官網，公司「並無任何資料外洩情形」，請民眾注意近期網路各種詐騙行為，全支付消費者資料安全無虞，針對部分社群不實言論將保留法律告訴權。身為母公司的全聯，也跳出來呼籲民眾提高警覺，切勿上當受害。

近期全支付發生多起詐騙及盜刷事件，主要原因在於外部詐騙集團冒用全支付名義，進行網路釣魚攻擊，有受害者因此損失超過新臺幣8萬元。

全支付針對此事件發布多則聲明，表示經過內部資安監控和調查，全支付的整體系統運作正常，並無任何消費者資料外洩的情形。此外，針對社群網站上關於個資外洩的不實言論，全支付表示將保留法律告訴權。

身為全支付母集團的全聯6日受訪則表示，這是外部詐騙集團的釣魚手法，並非資安系統漏洞，也呼籲民眾提高警覺，切勿上當受害。

