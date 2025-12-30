全支付擴大應用 明年1/3起可搭台北捷運公車

（中央社記者曾智怡台北30日電）全支付持續拓展支付場景，今天宣布明年1月3日進軍公車、捷運等大眾交通領域，首波鎖定全台高密度通勤族的雙北地區，PX Pay升級全支付或全支付APP會員，皆可「搖一搖」使用「乘車碼」功能搭乘台北捷運與雙北公車。

全支付透過新聞稿說明，此服務採「全支付帳戶」進行付款，會員可直接透過「連結銀行帳戶」線上儲值，或可至全台全聯、大全聯門市進行「現金儲值」。

全支付表示，為了提供更直覺的操作體驗，進行介面大幅優化，即日起將APP更新至最新版本，「乘車碼」功能將顯示於首頁中部的工具列，方便快速點選。

此外，為優化使用者體驗，用戶可在解鎖手機並開啟 APP後，直接「搖一搖」手機，乘車碼便會立即浮現，將大幅減少旅客滯留閘門時間，讓無現金支付的便利性落實於高頻次通勤場景中。

台北與新北捷運開放QR乘車碼支付業者包含TWQR（台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化商銀、兆豐商銀、台灣中小企銀、中華郵政）、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山Wallet、全盈+PAY、台新Pay等。（編輯：張良知）1141230