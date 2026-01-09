全支付攜手國泰世華 刷信用卡享最高8%回饋

▲全支付攜手國泰世華銀行信用卡2026年最高享8%回饋。（圖╱全支付提供）

[NOWnews今日新聞] 迎向2026年，全支付首要目標即是打破「行動支付綁卡回饋有限」的市場既定印象，鎖定會員最重視的「消費享樂」與「生活繳費」兩大需求，全支付攜手國泰世華銀行，CUBE信用卡首季（即日起至3月31日）於全支付完成領券綁定並當月消費累積滿2000，於全聯、大全聯門市付款同樣記入累計，享3%小樹點回饋，另外全支付刷國泰世華信用卡，最高可再享5%全點加碼回饋。

針對會員最常使用的「全聯」與「大全聯」場域，國泰世華CUBE信用卡首季於全支付完成領券、綁定並當月消費累積滿2000元，於全支付國內合作店家使用，全聯、大全聯門市付款同樣記入累計，額外疊加3%小樹點回饋，（每月每正卡戶回饋上限100點）。

除了信用卡本身權益方案外，會員只要於全支付中綁定指定銀行信用卡或連結指定銀行帳戶，即可再享全點加碼回饋。綁定國泰世華銀行、台北富邦銀行、華泰銀行、上海商銀、玉山銀行、聯邦銀行、華南銀行、台新銀行等8大銀行信用卡付款，最高可再享5%全點加碼回饋，每一帳號每一銀行每週最高回饋30全點；或選擇連結國泰世華銀行、將來銀行、華泰銀行帳戶扣款，亦享3%全點回饋，同樣每週每一銀行最高回饋30全點。

另一方面，為全面滿足會員多元的吃、喝、玩、樂需求，全支付整合旗下合作通路，於今年上半年，推出陣容齊全的「百大品牌」回饋活動。活動共規劃八大主題，會員只需每月於APP內完成登錄，即可於指定通路消費達門檻後，享5%全點回饋，輕鬆把日常消費轉換為實質回饋。

其中，「旅遊假期」鎖定高單價旅遊需求，單筆消費滿3000元即享回饋，合作品牌涵蓋KKday、燦星旅遊、旅天下、耐斯王子大飯店、翔順旅行社等，讓出遊行程省更多；「品味饗樂」單筆消費滿1500元即享回饋，網羅EASY SHOP、NOKE忠泰樂生活、美麗華百樂園、Adidas、黑橋牌、FOCUS 13 珊瑚廣場、築間幸福鍋物、神腦國際、華歌爾、DK高博士等知名餐飲、3C、百貨品牌，滿足消費者對質感生活的多元需求。

「生活育樂」主題則涵蓋藥妝與休閒娛樂，單筆滿500元即享回饋，合作通路包括屈臣氏、劍湖山世界、寵物公園、東森寵物雲，讓日常補貨與親子出遊、寵物消費也能輕鬆累積點數；「風味美食」主打小資最愛，單筆消費滿200元即可回饋，集結八方雲集、麥味登、三商巧福、新東陽、麵匡匡、老先覺、福勝亭等高人氣連鎖美食，午晚餐零嘴輕鬆吃、回饋不錯過。

此外，「日常百選」、「精選市場」與「精選夜市」皆不限消費金額即可享回饋。「日常百選」涵蓋 OK Mart、UWASH、金玉堂、佑全保健藥妝、躍獅連鎖藥局、可不可熟成紅茶；「精選市場」包含迪化街商圈、南門市場、秀豐市場、北投市場、新光黃昏市場；「精選夜市」則網羅樂華夜市、逢甲夜市、東大門夜市、師大夜市、寧夏夜市等全台知名夜市，讓日常消費與在地美食支付皆有感回饋。

透過「百大品牌回饋」疊加「銀行支付回饋」的雙重機制，全支付讓消費者只需一次設定，即可在日常採買、餐飲消費、生活育樂等各種生活場景中，享有流暢一致的數位支付體驗，全面提升數位生活的便利性與使用感受。

