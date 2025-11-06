全支付澄清盜刷與個資外洩疑慮！官方澄清假訊息 提告捍衛名譽

全支付澄清資料外洩傳聞，強調用戶資訊安全無虞。（圖／翻攝自臉書／全支付）

行動支付平台「全支付」近日接連捲入資安爭議，不僅有用戶反映帳戶遭到盜刷，社群平台上更流傳疑似有使用者個資在暗網販售的消息。針對相關傳聞，全支付於今（6日）發出嚴正聲明，強調貼文內容並非事實，系統與資料並無外洩，並呼籲社群用戶勿轉傳或引用，以免觸法，公司也將保留法律追訴權。

根據全支付說明，近日在社群平台上出現多則未經查證的言論，其中包括Threads帳號「@bestpika」聲稱發現全支付與全聯的用戶資料被上架至暗網販售。全支付駁斥此說法，指出這些資料為各種來源拼湊，錯誤百出。例如有標示為男性者，其身分證字號卻以女性開頭的「2」為首，且多數資料使用簡體字，顯示來源不具可信性。

全支付指出，這類不實訊息已對公司及員工名譽造成不當損害，並已蒐集相關社群畫面作為證據，未來將依法追訴，對轉載與散布者也發出警告，要求立即刪除相關內容。全支付強調，轉傳此類暗網個資訊息，已可能涉及違法行為，呼籲外界提高警覺，勿再散布錯誤訊息。

針對有用戶近期遭盜刷的情況，全支付表示，經調查後確認為外部詐騙集團所為。詐騙者冒用知名品牌或金融機構名義，製作高仿真「釣魚網站」或發送假活動連結，引誘民眾填寫個資、OTP驗證碼或信用卡資料，進而進行盜刷。公司強調，該事件與全支付系統本身無關，也非由公司資料外洩所導致。

目前全支付整體系統運作正常，資安防護機制完善，用戶帳戶資料、交易記錄及個人資訊均經嚴格加密並持續監控，資金安全無虞。全支付對於社群不實言論與虛假報導深感遺憾，也再次強調資訊安全為營運核心，將持續強化防護措施。

公司進一步指出，詐騙事件層出不窮，已非單一個案，而是全社會所面臨的資安挑戰。詐騙手法不斷推陳出新，常見伎倆包括假冒官方通知、宣稱限時優惠或帳號異常，誘使用戶落入陷阱。全支付呼籲政府主管機關與電信業者，對企業所通報之假網站與釣魚連結，應加快處理速度，以降低社會大眾的受害風險。

為協助民眾防範詐騙，全支付提醒以下幾點注意事項：一、切勿點擊來路不明連結，務必確認網址是否為官方網站或App；二、請勿向陌生來源提供任何個資或OTP驗證碼；三、如懷疑遭遇詐騙，應立即撥打165反詐騙專線或報警；四、若已提供敏感資訊或遭盜刷，應儘速聯繫發卡銀行與品牌客服，尋求協助。

全支付最後重申，公司與旗下任何單位，皆不會主動要求用戶提供帳號密碼、信用卡資訊或驗證碼。面對可疑訊息應審慎查證，守護自身權益與資金安全。全支付將持續與主管機關及警方合作，提升資安防護層級，並致力打造一個更安全、可信賴的數位支付環境。

