EBC東森新聞

全支付爆盜刷潮！資安專家：暗網賣管理員帳密

東森新聞
有600萬會員的電子支付平台「全支付」打敗了街口支付，成為台灣的「電支之王」，不過近期卻爆發盜刷潮！（圖／東森新聞）
有600萬會員的電子支付平台「全支付」打敗了街口支付，成為台灣的「電支之王」，不過近期卻爆發盜刷潮！（圖／東森新聞）


有600萬會員的電子支付平台「全支付」打敗了街口支付，成為台灣的「電支之王」，不過近期卻爆發盜刷潮！有會員收到電子郵件要他們更新「用戶資料」，但實際上卻是騙授權，讓民眾損失8萬多塊。對此全支付回應收到可疑連結千萬不要點擊，也有資安專家透露，暗網上有販售全支付「管理人員的帳號密碼」，懷疑是因為這樣，才導致資安事件。

全支付系統近年打敗街口支付，成為電子支付平台的龍頭，不過卻傳出他們一直被盜刷，根據刑事局統計今年就有27件交易異常。

廣告

苦主陸續現身，這位民眾手機突然跳出一連串通知，一看是荷包出事了，全支付APP顯示foodpanda外送平台服務，已完成扣款，每一筆3到4千總共20多筆，民眾直接損失八萬多元，他找foodpanda文字客服，對方稱盜用帳號的人，把交易資料都刪光了，有更多人提供線索，原來被盜刷的受害者，當時都收到這封電子郵件。

不是全支付用戶，也會收到這一封全支付系統維護跟安全升級，主旨就打請依新版規範完成帳戶同步，還給你一個連結，只要點進去就進入釣魚網站圈套，輸入資料，你銀行帳戶的錢就會被轉光。

對此全支付發出4點聲明，任何異常交易或是疑似遭冒用情形，請第一時間跟發卡銀行或是全支付客服聯繫，他們不會以不明郵件或是簡訊通知，要你更新帳號，但也有人爆料，暗網上有販售使用者資料庫。

資安專家劉彥伯：「大概在幾個月前PXPay的一個測試環境，相關的（人員帳號）權限，還有一些（數據）環境，事實上在暗網上都已經被披露出來，去推測是不是有可能，是支付平台業者（全支付），他們在前陣子一些測試帳號，環境（數據庫）外洩情況，所以導致這次的資安事件。」

針對網路爆料，全聯尚無回應，至於foodpanda則表示平台正與消費者聯繫，釐清實際情況，另外資安專家也懷疑，是駭客在做攻擊前測試，鎖定的是哪個平台，警方仍在調查。

更多東森新聞報導
全球重大資安危機！160億筆帳密外洩 蘋果、臉書恐也淪陷
160億筆帳密外洩！ 蘋果、Google、政府單位全中招
治療師盜同事帳密投票！病患個資恐外流 輔大醫院回應了

其他人也在看

全支付傳盜刷！民眾突被刷20筆「損失8萬」　官方4聲明回應

全支付傳盜刷！民眾突被刷20筆「損失8萬」　官方4聲明回應

有網友近日在Threads撰文道，某天晚上他的手機跳出一連串提醒通知，才發現是外送平台foodpanda綁定全支付後無故自行扣款，總共被盜刷20幾筆，損失超過8萬多，而他第一時間打開玉山網銀APP，確認帳戶真的被扣了多筆款項，就連客服也告訴他「款項是追不回的」，最後他只好報警...

CTWANT ・ 12 小時前
快檢查！這型號手機被列入「禁止攜帶上機」黑名單 多國禁入境

快檢查！這型號手機被列入「禁止攜帶上機」黑名單 多國禁入境

出門旅行手機幾乎不離身，不僅用來導航、拍照、付款，更是登機證與旅遊記錄的重要工具。但原來有部分舊型號手機因安全疑慮被永久禁飛。即使距今已近10年，美國運輸安全管理局（TSA）至今依然將 Samsung

健康2.0 ・ 1 天前
北捷搭車iPhone掃碼即可進站　悠遊卡推6種乘車支付方式

北捷搭車iPhone掃碼即可進站　悠遊卡推6種乘車支付方式

北捷閘門更新工程今年10月終於完成，明年1月將開放QR Code掃碼乘車服務，若測試順利也將在7月全面開放銀行信用卡及蘋果手機ECP（黑屏過閘）功能。悠遊卡公司說明，未來將提供6種乘車支付方式讓通勤族選擇。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
iPhone 換電池趁現在！神腦原廠電池舊換新最高折 900 元，北市回收行動電源再送百元購物金

iPhone 換電池趁現在！神腦原廠電池舊換新最高折 900 元，北市回收行動電源再送百元購物金

年末手機續航拉警報？神腦國際 (Senao) 宣布推出「iPhone 原廠電池舊換新」限時優惠，自即日起開放線上預約。活動適用 iPhone 12 至 iPhone 16 系列

俏媽咪玩3C ・ 1 天前
iOS 26.1 終於登場！10 分鐘帶你快速看懂 Apple Intelligence 支援繁體中文能幹麼？

iOS 26.1 終於登場！10 分鐘帶你快速看懂 Apple Intelligence 支援繁體中文能幹麼？

【APPLEFANS 蘋果迷報導】 每次講到 iOS 更新，大家一定都會問：「這次有什麼不一樣？到底值不值得升級？」 但是，我可以很篤定地告訴你，這次 iOS 26.1，只

蘋果迷 ・ 1 天前
綠議員揭中國統戰APP再現！曝「1縣市」投誠人數居冠

綠議員揭中國統戰APP再現！曝「1縣市」投誠人數居冠

政治中心／張予柔報導社群平台前陣子流傳一款號稱能讓台灣民眾和軍人，一鍵投誠、實名登記「回歸祖國」的統戰App「歸家」，雖經陸委會查證「查無此APP」，但台北市議員顏若芳今（5）日於議會質詢時再揭驚人內幕，指出目前已有一款名為「台灣投誠」的網頁版APP出現，內容疑似涉及統戰與資安威脅。她痛批有心人士刻意以身試法、擾亂民心，要求北市警局全面緝查，並轉知國安單位徹查。

民視 ・ 5 小時前
又將有「雙颱」現蹤！　鳳凰颱風最快明生成｜#鏡新聞

又將有「雙颱」現蹤！　鳳凰颱風最快明生成｜#鏡新聞

更多天氣資訊，交給氣象主播王鈺婷。 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts

鏡新聞 ・ 1 天前
中國統戰App爆2.8萬台人「一鍵投誠」　國台辦：網友個人創意

中國統戰App爆2.8萬台人「一鍵投誠」　國台辦：網友個人創意

網路日前瘋傳中國工程師製作一款《歸家》App，號稱可以讓台灣民眾、軍人「一鍵登記投誠祖國」，一度還聲稱台北已有2萬8000人登記，被陸委會指出是境外假訊息，目的是要擾亂台灣人心。中國國台辦今（5日）表示，該款App只是網友個人創意，反映出兩岸同胞實現「祖國」完全統一的熱切期盼，無關認知作戰。

鏡新聞 ・ 4 小時前
中國投誠APP又來了！北市登錄人數最多　顏若芳要求蔣萬安：緝查開發者

中國投誠APP又來了！北市登錄人數最多　顏若芳要求蔣萬安：緝查開發者

日前在社群平台上傳出有中國工程師研製「歸家」APP，稱可讓我國軍民「一鍵投誠」，而後經陸委會查證確定「查無此APP」使外界質疑其真偽，不過，台北市議員顏若芳今（5）日於質詢時卻披露了一款名為「台灣投誠」的網頁版APP，痛批有心人士刻意以身試法、擾亂民心，並要求北市警局全面查緝的同時，也應轉知國安單位徹查。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
WhatsApp 終於登陸 Apple Watch：支援長訊息、語音訊息與貼圖預覽，Series 4／watchOS 10 即可用

WhatsApp 終於登陸 Apple Watch：支援長訊息、語音訊息與貼圖預覽，Series 4／watchOS 10 即可用

WhatsApp 正式在 Apple Watch 推出原生應用，終結多年只靠 iPhone 通知鏡像回覆的權宜之計，從此在手腕即可完整閱讀長訊息、查看更多聊天記錄，亦可更清晰地預覽圖片與貼圖。

Yahoo Tech ・ 9 小時前
iPhone 18 Pro 新色曝光！傳聞中三色擇一登場，黑色恐再度缺席！

iPhone 18 Pro 新色曝光！傳聞中三色擇一登場，黑色恐再度缺席！

Apple 蘋果在 iPhone 17 Pro 系列推出鮮艷的宇宙橙色，那麼一年後的 iPhone 18 Pro 又會有什麼驚喜呢？根據中國微博爆料者「剎那數碼

三嘻行動哇 ・ 10 小時前
平價 MacBook 定檔 2026 上半年？強過 M1 的 iPhone 晶片搭配比 Air 小的「低階 LCD 螢幕」

平價 MacBook 定檔 2026 上半年？強過 M1 的 iPhone 晶片搭配比 Air 小的「低階 LCD 螢幕」

搭載 iPhone 晶片的 MacBook 平價新筆電又有更多細節被爆出，彭博社聲稱這款產品將於 2026 上半年登場，目前它已進入海外供應鏈初期生產和 Apple 內部測試階段。

Yahoo Tech ・ 18 小時前
聯發科首例5G-Advanced衛星寬頻實網連線

聯發科首例5G-Advanced衛星寬頻實網連線

[NOWnews今日新聞]聯發科與歐洲太空總署、Eutelsat、AirbusDefenseandSpace、SHARP、工研院、Rohde&Schwarz攜手合作，成功運用Eutelsat的...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
瞄準Chromebook客群　蘋果電腦推平價Mac筆電

瞄準Chromebook客群　蘋果電腦推平價Mac筆電

彭博資訊報導，美國蘋果電腦公司，首度準備切入平價筆記型電腦市場。據瞭解，蘋果電腦正在開發一款平價Mac筆電，目標在吸引原本使用Chromebook或Windows入門級個人電腦的消費者，改用Mac電腦

中廣新聞網 ・ 7 小時前
Google 翻譯新增 Gemini AI 協助選項，速度雖慢但更準確且符合語境

Google 翻譯新增 Gemini AI 協助選項，速度雖慢但更準確且符合語境

Google 翻譯終於開始加強整合 Gemini 模型，新版本增設了翻譯模型選項，讓用戶可以在常規的 Fast 模式和 Gemini 加持的 Advanced 模式中進行選擇，以滿足不同使用需求。

Yahoo Tech ・ 1 天前
中國「投誠APP」再現！逾百人註冊 顏若芳要求北市府、國安單位查緝叛國軟體

中國「投誠APP」再現！逾百人註冊 顏若芳要求北市府、國安單位查緝叛國軟體

[Newtalk新聞] 日前在社群平台上傳出有中國工程師研製「歸家」APP，聲稱可讓台灣國軍民「一鍵投誠」，後經陸委會查證確定「查無此APP」，外界質疑其真偽。但民進黨台北市議員顏若芳今（5）日質詢時披露一款名為「台灣投誠」的網頁版APP，痛批有心人士刻意以身試法、擾亂民心，要求北市警局全面查緝的同時，也應轉知國安單位徹查。 台北市長蔣萬安今天到議會進行專案報告並備詢，顏若芳質詢時表示，這款「台灣投誠」網頁APP與日前遭爆的「歸家」APP十分類似，「是不折不扣的統戰軟體」，除了在登入後的帳戶首頁，就以「一國兩制、和平統一」的文案搭配五星旗外，也可查詢台灣各縣市的投誠人數，而目前投誠人數的縣市就是台北市，其餘新北、桃園、台中、台南、高雄也都有顯示投誠人數。 「該軟體不只有鼓動投誠的機制，也抓得出來使用者的IP位址定位」，顏若芳說，其中，該軟體所使用的「.xyz」域名，據警政署的詐騙宣導資料，是常見的釣魚網頁網址，詐騙集團擅長利用大規模發送簡訊，並借此進行網路釣魚或安裝惡意程式，意圖竊取個人資料及盜刷信用卡。 經查，該APP首度出現是Threads的一名用戶於日前所發布，根據該用戶的社群平

新頭殼 ・ 8 小時前
搭機注意藍牙耳機新規定！華航、長榮、虎航、立榮、華信即日起禁止託運

搭機注意藍牙耳機新規定！華航、長榮、虎航、立榮、華信即日起禁止託運

出國旅行整理行李要注意！很多人會把藍牙耳機也放到託運行李裡一起打包，但台灣航空公司最新規定是藍牙耳機禁止託運，像是華航、長榮、虎航、立榮、華信紛紛表態即日起禁止託運，因為藍牙耳機及充電盒中內含鋰電池，不符合飛航安全的電子用品規範要求，建議以手提或隨身方式攜帶上機，避免影響機場的報到速度與登機流程。

Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
HUAWEI Mate 70 Air 真機現身，真超薄!!! 而且中框無斷點

HUAWEI Mate 70 Air 真機現身，真超薄!!! 而且中框無斷點

文章來源：Qooah.com 萬眾期待的華為史上最薄 Mate——HUAWEI Mate 70 Air 最快於本月發佈，近期其外觀設計被首次曝光。 結合網傳的真機圖片，數碼博主 ＠數碼閒聊站 表示，HUAWEI Mate 70 Air 看起來屏幕在 6.9至7吋左右，是居中單孔等深四曲屏設計，並配備崑崙玻璃。 仔細觀察發現，HUAWEI Mate 70 Air 的中框沒有注塑斷點，加寬的電源鍵似乎支援側邊指紋識別。後置居中大圓鏡頭，影像能力估計不錯。整體來看，HUAWEI Mate 70 Air 是一款超大屏、超薄大電池的 Air 機型。 有網友進一步放出了 HUAWEI Mate 70 Air 的背部實拍圖，型號為 SUP-AL90，與電信終端產品庫中的 Mate 70 Air 型號一致。 結合網上爆料，HUAWEI Mate 70 Air 最高擁有 16GB RAM，出廠預裝鴻蒙OS 5.1 操作系統，支援升級至最新的鴻蒙OS 6 操作系統。可選擇曜金黑、羽衣白、金絲銀錦三款配色。 值得一提的是，預計 HUAWEI Mate 70 Air 會保留實體 SIM 卡插槽，並支援 eSI

Qooah ・ 1 天前

Realme GT8 Pro確定再推出Aston Martin F1聯名款 採賽車配色、特製鏡頭Deco及銀翼標誌

realme於2025年推出的旗艦機Realme GT8 Pro話題性滿滿，除了宣布與日本Ricoh GR相機合作於影像系統聯名，官方微博確定將循Realme GT7 Pro模

Cool3c ・ 1 天前
DJI Neo 2 無人機正式推出，重量 151 公克、支援手勢操控與全向避障設計

DJI Neo 2 無人機正式推出，重量 151 公克、支援手勢操控與全向避障設計

DJI 正式發表全新輕量化智慧跟拍無人機 DJI Neo 2，主打便攜與智慧操作，機身僅重 151 克，支援手勢操控、掌上起降與智慧跟隨功能，定位為「會飛的跟拍

三嘻行動哇 ・ 10 小時前