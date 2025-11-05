全支付爆盜刷潮！資安專家：暗網賣管理員帳密

有600萬會員的電子支付平台「全支付」打敗了街口支付，成為台灣的「電支之王」，不過近期卻爆發盜刷潮！（圖／東森新聞）





有600萬會員的電子支付平台「全支付」打敗了街口支付，成為台灣的「電支之王」，不過近期卻爆發盜刷潮！有會員收到電子郵件要他們更新「用戶資料」，但實際上卻是騙授權，讓民眾損失8萬多塊。對此全支付回應收到可疑連結千萬不要點擊，也有資安專家透露，暗網上有販售全支付「管理人員的帳號密碼」，懷疑是因為這樣，才導致資安事件。

全支付系統近年打敗街口支付，成為電子支付平台的龍頭，不過卻傳出他們一直被盜刷，根據刑事局統計今年就有27件交易異常。

苦主陸續現身，這位民眾手機突然跳出一連串通知，一看是荷包出事了，全支付APP顯示foodpanda外送平台服務，已完成扣款，每一筆3到4千總共20多筆，民眾直接損失八萬多元，他找foodpanda文字客服，對方稱盜用帳號的人，把交易資料都刪光了，有更多人提供線索，原來被盜刷的受害者，當時都收到這封電子郵件。

不是全支付用戶，也會收到這一封全支付系統維護跟安全升級，主旨就打請依新版規範完成帳戶同步，還給你一個連結，只要點進去就進入釣魚網站圈套，輸入資料，你銀行帳戶的錢就會被轉光。

對此全支付發出4點聲明，任何異常交易或是疑似遭冒用情形，請第一時間跟發卡銀行或是全支付客服聯繫，他們不會以不明郵件或是簡訊通知，要你更新帳號，但也有人爆料，暗網上有販售使用者資料庫。

資安專家劉彥伯：「大概在幾個月前PXPay的一個測試環境，相關的（人員帳號）權限，還有一些（數據）環境，事實上在暗網上都已經被披露出來，去推測是不是有可能，是支付平台業者（全支付），他們在前陣子一些測試帳號，環境（數據庫）外洩情況，所以導致這次的資安事件。」

針對網路爆料，全聯尚無回應，至於foodpanda則表示平台正與消費者聯繫，釐清實際情況，另外資安專家也懷疑，是駭客在做攻擊前測試，鎖定的是哪個平台，警方仍在調查。

